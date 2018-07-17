Голливудская актриса Анджелина Джоли готова к новым отношениям. Звезда положила глаз на женатого красавчика.

Голливудская актриса Анджелина Джоли готова к новым отношениям. Звезда положила глаз на женатого красавчика.Западные СМИ сообщают, что артистке приглянулся РобертДауни-младший известный россиянам, как исполнитель роли Железного человека в кинематографическойвселенной Marvel. "У нее бабочки в животе! Энджи ценит чувство юмора Роба. Онасчитает, что у них много общего. У обоих была непростая молодость и резкийкарьерный взлет", – поделился анонимный источник с порталом RadarOnline.Однако тот же, информатор отметил в беседе с журналистамииздания, что шансы на взаимность у Джоли очень малы. Завоевать сердце артиста будет сложно. "Робертверен супруге и на других женщин не засматривается",– сообщил аноним. В 2005году Дауни-младший женился на продюсере Сьюзан Левин. Пара воспитывает сына идочь. Сьюзан помогла Роберту избавиться от пагубных зависимостей иреанимировать карьеру.Отметим, что похищать чужих мужчин, для Анджелины совсем не в новинку, поэтому звезда, как никто другой должна знать, что на на чужом несчастье счастья не построить. Многолет назад Джоли увела Бреда Питта прямо из подноса его тогдашней супруги ДженниферЭнистон.Брэд и Анджелина познакомились на съемках фильма"Мистер и миссис Смит" в 2005 году. Спустя семь лет, в 2012-м, ониобъявили о помолвке. Свадьба, которую ждал весь мир, состоялась в августе 2014года в поместье влюбленных Шато Мираваль. На ней присутствовали только дети исамые близкие. Однако через два года пара объявила о расставании. Инициатором расторжениябрака стала актриса, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с мужем. И хотя Брэд и Анджелина уже давно не живут под однойкрышей, официально их развод еще не оформлен.