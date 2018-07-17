В эфире программы Пусть говорят Первого канала обсудили
жен футболистов сборной России. Супруги
полузащитников Инна Жиркова и Александра Газинская рассказали, как болели за
своих любимых мужчин.
В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала обсудили
жен футболистов сборной России. Супруги
полузащитников Инна Жиркова и Александра Газинская рассказали, как болели за
своих любимых мужчин.
Жена футболиста Юрия Жиркова Инна поведала собравшимся в студии,
что во время проведения мундиаля сама себе не принадлежала. Супруга спортсмена
жила только футболом.
"Мне было очень тяжело, – сообщила Инна – мне кажется, я
жила вся футболом, графиком Юры. Я стояла по три часа в пробке, чтобы увидеть
его хотя бы две минуты. Такого, наверное, уже не будет, так как Юра собрался
заканчивать карьеру в сборной России. Было безумное количество слез на футбольных
полях у моих детей. Я до сих пор нервничаю и когда пересматриваю некоторые моменты
у меня слезы наворачиваются на глаза".
Жиркова добавила, что дома делает все, чтобы любимый отдыхал
от игр и тренировок. Вся работа по хозяйству лежит на ее плечах. Мужа просьбами она не
утруждает: "дома он отдыхает и проводит время с детьми, гуляет с ними в парке и
водит их в кинотеатр".
Полузащитник Юрий Газинский вместе с супругой Александрой
также стали героями выпуска. Сейчас они находятся далеко от Москвы, поэтому со
студией они разговаривали по видеосвязи. "После турнира хочется прийти в себя,
хочется отдохнуть. Но, хочешь-не хочешь, перед глазами вспоминаешь эти матчи,
думаешь об этом", – рассказал о своих ощущениях после чемпионата футболист.
На каверзный вопрос ведущего уверен ли Юрий в верности своей
жены, Газинский ответил, что полностью доверяет Александре и не переживает за сохранность
их брака, поэтому спокойно уезжает на сборы. "Мы вместе еще со школы, я училась
в девятом классе, а Юра в одиннадцатом, мы долго встречались на расстоянии, и
разлука нем не вредит", – уверила зрителей жена футболиста.
По словам Газинской после завершения чемпионата Юрий много
времени уделяет маленькой наследнице. "Когда муж вернулся уже домой, и так как
у нас есть маленькая дочь, то большая часть внимания и любви была передана ей,
потому что она тоже безумно была рада видеть папочку и это незабываемый момент,
бесценные моменты", – отметила женщина.
Футболист добавил, что после завершения мундиаля он заметил
отсутствие негатива в свою сторону, что его приятно удивило. "Я думаю своей
игрой мы доказали болельщикам, что нам можно верить и мы можем играть в футбол",
– подытожил полузащитник.