В эфире программы Пусть говорят Первого канала обсудили жен футболистов сборной России. Супруги полузащитников Инна Жиркова и Александра Газинская рассказали, как болели за своих любимых мужчин.

В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала обсудилижен футболистов сборной России. Супругиполузащитников Инна Жиркова и Александра Газинская рассказали, как болели засвоих любимых мужчин.Жена футболиста Юрия Жиркова Инна поведала собравшимся в студии,что во время проведения мундиаля сама себе не принадлежала. Супруга спортсменажила только футболом."Мне было очень тяжело, – сообщила Инна – мне кажется, яжила вся футболом, графиком Юры. Я стояла по три часа в пробке, чтобы увидетьего хотя бы две минуты. Такого, наверное, уже не будет, так как Юра собралсязаканчивать карьеру в сборной России. Было безумное количество слез на футбольныхполях у моих детей. Я до сих пор нервничаю и когда пересматриваю некоторые моментыу меня слезы наворачиваются на глаза".Жиркова добавила, что дома делает все, чтобы любимый отдыхалот игр и тренировок. Вся работа по хозяйству лежит на ее плечах. Мужа просьбами она неутруждает: "дома он отдыхает и проводит время с детьми, гуляет с ними в парке иводит их в кинотеатр".Полузащитник Юрий Газинский вместе с супругой Александройтакже стали героями выпуска. Сейчас они находятся далеко от Москвы, поэтому состудией они разговаривали по видеосвязи. "После турнира хочется прийти в себя,хочется отдохнуть. Но, хочешь-не хочешь, перед глазами вспоминаешь эти матчи,думаешь об этом", – рассказал о своих ощущениях после чемпионата футболист.На каверзный вопрос ведущего уверен ли Юрий в верности своейжены, Газинский ответил, что полностью доверяет Александре и не переживает за сохранностьих брака, поэтому спокойно уезжает на сборы. "Мы вместе еще со школы, я училасьв девятом классе, а Юра в одиннадцатом, мы долго встречались на расстоянии, иразлука нем не вредит", – уверила зрителей жена футболиста.По словам Газинской после завершения чемпионата Юрий многовремени уделяет маленькой наследнице. "Когда муж вернулся уже домой, и так каку нас есть маленькая дочь, то большая часть внимания и любви была передана ей,потому что она тоже безумно была рада видеть папочку и это незабываемый момент,бесценные моменты", – отметила женщина.Футболист добавил, что после завершения мундиаля он заметилотсутствие негатива в свою сторону, что его приятно удивило. "Я думаю своейигрой мы доказали болельщикам, что нам можно верить и мы можем играть в футбол",– подытожил полузащитник.