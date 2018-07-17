Почти 60% москвичей поддерживают новое строительство в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании PWC.

Новое строительство замечают порядка 84% жителей города, 33% стройки мешают, но 57% москвичей верят в долгосрочные цели города.Аналитики отмечают, что Москва – единственный город с высокой интенсивностью строительства, жители которого замечают процесс и происходящие перемены. При этом москвичи, не всегда обладая информацией о строящихся объектах, больше, чем жители других городов, уверены в том, что эти объекты сделают их жизнь комфортнее.