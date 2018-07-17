Зарубежные футбольные клубы продолжают упорную борьбу за одну из главных звезд российской сборной – Алексея Головина. Сообщается, что английский Челси предложил за спортсмена больше, чем Монако.

Зарубежные футбольные клубы продолжают упорную борьбу за одну из главных звезд российской сборной – Алексея Головина. Сообщается, что английский "Челси" предложил за спортсмена больше, чем "Монако".В ближайшее время Головин должен прибыть в Лондон для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, по информации из британского клуба, контракт россиянина с "Челси" будет заключен сроком на пять лет, передает издание Calciomercato.Все необходимые документы планируют оперативно оформить в течение нескольких дней. Таким образом, представители "Челси" более двух недель внимательно следили за переговорами ЦСКА с "Ювентусом" и "Монако", после чего сделали предложение, от которого ни армейцы, ни Головин не смогли отказаться.Стоит отметить, что помимо "Челси" и "Монако" интерес к российскому полузащитнику проявляют лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус" и "Барселона". Представители Головина даже направили в "Юве" официальное письмо, подтверждающее интерес спортсмена к переезду в Турин. Однако позже источники сообщили, что футболист сделал выбор в пользу "Челси".Напомним, что Головин оказался в ЦСКА в 2012 году, после чего дебютировал за основной состав команды. Контракт футболиста с армейцами рассчитан до конца июня 2021 года.Кроме того, полузащитник отметился голом и двумя результативными передачами в рамках ЧМ-2018. После этого известные зарубежные футбольные клубы стали проявлять интерес к 22-летнему полузащитнику ЦСКА.