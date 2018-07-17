Алла Пугачева поздравила с днем рождения двух артистов – Леонида Агутина и Григория Лепса, при этом опубликовав свою фотографию. Однако подписчики обратили внимание вовсе не на праздник у артистов, а на снимок самой Примадонны.

Алла Пугачева поздравила с днем рождения двух артистов – Леонида Агутина и Григория Лепса, при этом опубликовав свою фотографию. Однако подписчики обратили внимание вовсе не на праздник у артистов, а на снимок самой Примадонны.Накануне, 16 июля, свои дни рождения отметили сразу два популярных исполнителя – Леонид Агутин и Григорий Лепс. Если первый справил юбилей – ему исполнилось 50 лет, то у второго дата не круглая – 56 лет. Тем не менее, по этому случаю оба закатили праздники. Леонид пригласил друзей в один из столичных заведений, а Григорий устроил концерт в СК "Олимпийский".Именинников поздравило множество артистов, не осталась в стороне и Алла Пугачева. Отметим, что Примадонна не появилась ни у Агутина, ни у Лепса, ограничившись лишь поздравлением, которое разместила на своей страничке в социальной сети Instagram. "Дорогие мои талантливые коллеги, Леонид Агутин и Гриша Лепс. С днем рождения!!! Ценю и восхищаюсь вашим творчеством. Душой с вами в этот день.💐💐💐(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Пугачева, сопроводив запись собственной фотографией (которую, к слову, ранее уже публиковала).Почему-то многие подписчики обратили внимание именно на изображение Примадонны, а не на то, что она поздравила двух именитых артистов. Фанаты нашли снимок неподходящим к случаю, а некоторые и вовсе не узнали Аллу."Что вы сделали с Алой? Это же не она..какая-то породия на нее. Очень страшно! !!", "Уберите эту пожилую женщину)))", "Это Пугачева??", "Аллу не узнал", "Господи, ужас...", "Так близко себя по моему, никто не снимает,пусть и с ретушью, получается не очень эстетично", "Не пугайте людей", "Зачем выложила себя, если др у Агутина и Лепса? Вот их фотки и публикуй", – высказалась лишь малая часть подписчиков.