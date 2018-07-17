Интердевочка. Каменская, Вангелия – роли Елены Яколевой в этих лентах полюбились зрителям сразу и безоговорочно. А женщины всей страны стали гадать: как актрисе удается так хорошо выглядеть? С этим вопросом на фестивале искусств Славянский базар в Витебске к звезде обратился корреспондент Dni.Ru.

"Интердевочка". "Каменская", "Вангелия" – роли Елены Яколевой в этих лентах полюбились зрителям сразу и безоговорочно. А женщины всей страны стали гадать: как актрисе удается так хорошо выглядеть? С этим вопросом на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" к звезде обратился корреспондент Dni.Ru."Мне 57 лет лет, и я не скрываю своего возраста, – заявила актриса. – Я – пенсионер, и принадлежу к той категории населения, которую наше правительство называет "дожителями". Я когда это слово впервые услышала, то мне чуть плохо не стало. Словом, сегодня в моей жизни наступил тот период "дожития", когда надо усиленно заботиться о своей внешности и не давать власти настигающим возрастным изменениям".Актрису можно понять, ведь ее внешность – ее хлеб. Театральные премьеры, съемки в кино – сложившийся культ вечной молодости и глянца требует выглядеть там идеально. И Яковлева даже без макияжа, как оказалось, выглядит свежо и молодо."Уколы красоты я себе делаю, – призналась звезда. – что касается более серьезного вмешательства, то оно требует долгой реабилитации. А где взять время, если почти каждый день у меня спектакли, переезды? Вот как только будет три свободных дня, то сделаю мезотерапию или плазмолифтинг".Ранее в интервью Dni.Ru Яковлева об отношении к татуировкам сына Дениса Шальных, покрывающих 80 процентов его тела, включая лицо. Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза, розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука – актриса относится к этим рисункам философски. "И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни. Сейчас он очень жалеет, что сделал эти татуировки. Но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить", – заявила Елена.