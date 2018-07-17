Качели без сиденья и горка без бортов. Детские площадки во Владимире не прошли проверку на безопасность. Об этом рапортуют сотрудники прокуратуры и общественники. Сейчас в городских дворах и скверах стоит около 800 игровых и спортивных сооружений. Представители надзорного органа вместе с неравнодушными горожанами попробовали на прочность эти детские площадки. Оказалось, гулять на них совсем не безопасно. Почему? Расскажет Татьяна Данилова.

Качели без сиденья и горка без бортов. Детские площадки во Владимире не прошли проверку на безопасность. Об этом рапортуют сотрудники прокуратуры и общественники. Сейчас в городских дворах и скверах стоит около 800 игровых и спортивных сооружений. Представители надзорного органа вместе с неравнодушными горожанами попробовали на прочность эти детские площадки. Оказалось, гулять на них совсем не безопасно. Почему? Расскажет Татьяна Данилова.На игровой площадке ребёнок должен себя чувствовать в безопасности. Но на деле выходит иначе – говорят общественники. Более 600 тысяч российских детей получили травмы именно на детских площадках – статистика последних лет. Трагедии случались и во Владимире, несколько лет назад мальчика насмерть придавило футбольными воротами. В этом году на одной спортивных площадок Коврова произошло аналогичное ЧП, ребёнок чудом остался жив.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира: "И вот сейчас мы проводим проверку и видим такую же картину – ворота стоят, не закреплены, и соответственно предпосылки имеются и сейчас для таких трагедий".Во Владимире около 800 детских площадок. В этом году 130 из них прошли прокурорскую проверку, на 20 побывал народный фронт. На проспекте Ленина, 25 общественников возмутила эта горка. В место положенных по ГОСТу ступеней здесь железные трубы. На которых, как говорят местные, дети поскальзываются и получают травмы. А если говорить о качелях, по нормативам во Владимире установлены лишь единицы.Анатолий Земцов, член владимирского регионального штаба ОНФ: "Продолжаются закупки качелей и установка с запущенными жёсткими элементами, нарушение ГОСТа. В качестве гибких и безопасных элементов подвесок качелей должны применяться синтетические канаты или цепи. Причём не просто цепи, а испытанные на разрыв, с определённой маркой стали. У нас уже есть случай, когда девочка получила травму позвоночника от отрыва цепей качелей".Претензий к детским площадкам много: на территории нет противоударного покрытия, в песочницах либо песок плохой, либо вообще отсутствует. У горок и качелей гнилые, неровные конструкции. По словам сотрудников прокуратуры, ни одна детская площадка во Владимире не соответствует ГОСТам. Одна из самых аварийных площадок была на Большой Московской.(съёмка от 18.06.18)Наталья, житель дома № 90 А по ул. Большая Московская: "Дети школьники приходили, всю весну здесь с горки катались. Горка, да, вздулось железо, конечно, тут страшно! Детям кататься маленьким нельзя".По результатам этого рейда прокуратура выписала административки по самым вопиющим случаям, в которых здоровью детей явно угрожает опасность. Главные ответственные лица за состояние игровых и спортивных площадок – это городская администрация, управляющие компании и ТСЖ. К слову, для них штраф за недосмотр – от 100 тысяч рублей. Правоохранители призывают чиновников и жителей домов следить за детскими площадками, чтобы не допустить трагедий.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира: "Чтобы они посмотрели все свои площадки, провели мониторинг какой-то, составили план борьбы с вот этими нарушениями. Пусть он будет не за один день исполнятся, а пусть даже за год, за два по мере финансирования, и чтобы все элементы конструкций площадки, которые действительно создают угрозу для детей, это качающиеся, гнилые, острые гвозди где торчат, они были демонтированы и вывезены с этих площадок".Современная, правильно оборудованная площадка – удовольствие не из дешёвых, говорят в ОНФ, ценник такой площадки от 1 миллиона рублей. Но в прокуратуре поясняют, они не призывают сразу сносить все не гостовские песочницы и горки, ведь можно их просто сделать безопаснее. Тем временем прокурорские рейды по детским площадкам продолжатся и дальше. Всех злостных нарушителей будут ждать штрафы.