Качели без сиденья и горка без бортов. Детские площадки во Владимире не прошли проверку на безопасность. Об этом рапортуют сотрудники прокуратуры и общественники. Сейчас в городских дворах и скверах стоит около 800 игровых и спортивных сооружений. Представители надзорного органа вместе с неравнодушными горожанами попробовали на прочность эти детские площадки. Оказалось, гулять на них совсем не безопасно. Почему? Расскажет Татьяна Данилова.
Качели без сиденья и горка без бортов. Детские площадки во Владимире не прошли проверку на безопасность. Об этом рапортуют сотрудники прокуратуры и общественники. Сейчас в городских дворах и скверах стоит около 800 игровых и спортивных сооружений. Представители надзорного органа вместе с неравнодушными горожанами попробовали на прочность эти детские площадки. Оказалось, гулять на них совсем не безопасно. Почему? Расскажет Татьяна Данилова.
На игровой площадке ребёнок должен себя чувствовать в безопасности. Но на деле выходит иначе – говорят общественники. Более 600 тысяч российских детей получили травмы именно на детских площадках – статистика последних лет. Трагедии случались и во Владимире, несколько лет назад мальчика насмерть придавило футбольными воротами. В этом году на одной спортивных площадок Коврова произошло аналогичное ЧП, ребёнок чудом остался жив.
Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира: "И вот сейчас мы проводим проверку и видим такую же картину – ворота стоят, не закреплены, и соответственно предпосылки имеются и сейчас для таких трагедий".
Во Владимире около 800 детских площадок. В этом году 130 из них прошли прокурорскую проверку, на 20 побывал народный фронт. На проспекте Ленина, 25 общественников возмутила эта горка. В место положенных по ГОСТу ступеней здесь железные трубы. На которых, как говорят местные, дети поскальзываются и получают травмы. А если говорить о качелях, по нормативам во Владимире установлены лишь единицы.
Анатолий Земцов, член владимирского регионального штаба ОНФ: "Продолжаются закупки качелей и установка с запущенными жёсткими элементами, нарушение ГОСТа. В качестве гибких и безопасных элементов подвесок качелей должны применяться синтетические канаты или цепи. Причём не просто цепи, а испытанные на разрыв, с определённой маркой стали. У нас уже есть случай, когда девочка получила травму позвоночника от отрыва цепей качелей".
Претензий к детским площадкам много: на территории нет противоударного покрытия, в песочницах либо песок плохой, либо вообще отсутствует. У горок и качелей гнилые, неровные конструкции. По словам сотрудников прокуратуры, ни одна детская площадка во Владимире не соответствует ГОСТам. Одна из самых аварийных площадок была на Большой Московской.
(съёмка от 18.06.18)
Наталья, житель дома № 90 А по ул. Большая Московская: "Дети школьники приходили, всю весну здесь с горки катались. Горка, да, вздулось железо, конечно, тут страшно! Детям кататься маленьким нельзя".
По результатам этого рейда прокуратура выписала административки по самым вопиющим случаям, в которых здоровью детей явно угрожает опасность. Главные ответственные лица за состояние игровых и спортивных площадок – это городская администрация, управляющие компании и ТСЖ. К слову, для них штраф за недосмотр – от 100 тысяч рублей. Правоохранители призывают чиновников и жителей домов следить за детскими площадками, чтобы не допустить трагедий.
Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира: "Чтобы они посмотрели все свои площадки, провели мониторинг какой-то, составили план борьбы с вот этими нарушениями. Пусть он будет не за один день исполнятся, а пусть даже за год, за два по мере финансирования, и чтобы все элементы конструкций площадки, которые действительно создают угрозу для детей, это качающиеся, гнилые, острые гвозди где торчат, они были демонтированы и вывезены с этих площадок".
Современная, правильно оборудованная площадка – удовольствие не из дешёвых, говорят в ОНФ, ценник такой площадки от 1 миллиона рублей. Но в прокуратуре поясняют, они не призывают сразу сносить все не гостовские песочницы и горки, ведь можно их просто сделать безопаснее. Тем временем прокурорские рейды по детским площадкам продолжатся и дальше. Всех злостных нарушителей будут ждать штрафы.