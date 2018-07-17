Столичные власти одобрили несколько проектов развития промзон, в рамках которых будут возводить дома для программы реновации, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Городские программы должны реализовываться совместно, отметил он в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.В качестве примеров такого параллельного осуществления городских программ Тимофеев привел несколько примеров. Так, на Люблинской улице и 1,5 миллиона квадратных метров жилья 100 тысяч квадратов пойдут на реновацию. Подобные проекты также будут осуществлять на Боровском шоссе и на Вольной улице.Вывод производства с территорий промзон, подлежащих жилой застройке, будет осуществляться за счет инвесторов. Они также должны будут рекультивировать территории.В этом году на территории бывших промзон в Москве планирует ввести в эксплуатацию около 1,4 миллиона квадратных метров жилья. В прошлом году в столичных промзонах ввели 2,7 миллиона квадратов недвижимости различного назначения.