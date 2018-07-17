Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов арестован до 12 сентября по решению Лефортовского суда Москвы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Дрыманова под стражу на два месяца.

Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Дрыманов арестован до 12 сентября по решению Лефортовского суда Москвы. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить Дрыманова под стражу на два месяца.Вопрос об избрании меры пресечения суд рассматривал в закрытом режиме. Дрыманов, которого обвиняют в получении крупных взяток, заявил, что не признает вины и готов к "процессуальному сражению".В частности, речь идет о получении взятки в 10 тысяч евро за назначение на высокий пост в московском управлении СК. Кроме того, Дрыманова подозревают в получении взятки от криминального авторитета по прозвищу Итальянец за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения. По материалам дела, он получил за это от бизнесмена Дмитрия Смычковского 200 тысяч долларов.