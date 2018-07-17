В результате столкновения грузовика и трех легковых автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека

В результате столкновения грузовика и трех легковых автомобилей погибли четыре человека. ДТП произошло в районе села Малые Кульбаки Белгородской области.Авария произошла на автодороге "Белгород-Томаровка", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. По предварительным данным, водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, вследствие чего столкнулся с грузовиком Freightliner и автомобилями "Нива" и "Лада Приора".В результате столкновения четырех автомобилей от полученных травм скончались водитель и пассажир Renault Logan, а также двое мужчин, которые находились в салоне "Нивы". Данные о пострадавших в ДТП уточняются.