Единая Россия предлагает упростить регистрацию самозанятых граждан. Соответствующие меры озвучили эксперты предпринимательской платформы партии.

"Единая Россия"предлагает упростить регистрацию самозанятых граждан. Соответствующие мерыозвучили эксперты предпринимательской платформы партии.Как отметила сопредседательпартийной платформы Марина Блудян, рекомендовано внедрить механизмстимулирования граждан к тому, чтобы они занимались предпринимательством надлительную перспективу. Одной из таких мер может стать возможность закрытия илипередачи бизнеса его владельцем пенсионного возраста другим лицам без уплатыналогов после десяти лет беспрерывной работы предприятия.В этой связи предлагаетсяАО "Корпорация "МСП" совместно с Минэкономразвития и бизнес-сообществомразработать специальную программу по легализации самозанятых граждан, в томчисле лиц пенсионного возраста. Она будет включать в себя все аспекты помощи потенциальными начинающим предпринимателям.Речь идет об упрощении регистрациии ее возможности через отделения Почты России или банки, оформлениидокументации и отчетности банками, а также взаимодействие с ФНС по вопросамотчетности."Обязательно надо учесть,что люди зрелого возраста – в группе рисков для кредитования. Здесь мы просим МСПвыделить в объеме своих гарантий определенную сумму денег для гарантированногокредитования людей", – отметила Блудян.В свою очередь, Центральному банку совместно сМинэкономразвития и финансовыми институтами предлагается разработать механизмыльготной коммерческой ипотеки с пониженной ставкой для самозанятых пенсионеров.