Звезда фильмов Особенностей
национальной охоты и Особенности национальной рыбалки Алексей Булдаков
заявил, что очень не любит современное российское телевидение, хотя сам активно
снимается в сериалах. Актер считает, что вокруг кино и театра сегодня много
суеты и призвал задуматься о душе.
Звезда фильмов "Особенностей
национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" Алексей Булдаков
заявил, что очень не любит современное российское телевидение, хотя сам активно
снимается в сериалах. Актер считает, что вокруг кино и театра сегодня много
суеты и призвал задуматься о душе.
По словам
артиста, многие жаждут легко и быстро заработать славу Он советует, прежде чем
заняться тем или иным делом, хорошенько подумайть. Ведь, как отмечает знаменитость,
слава, цветы, поклонницы, деньги – "это блеф, суета".
Больше
всего огорчает Булдакова современная отечественная эстрада. Он заявил, что она "находится
за гранью". "Однажды еду в машине и слышу песню Меладзе, к которому очень
хорошо отношусь. Звучат такие слова: "Наша лодка плывет вверх днищем". И
дальше: "А ты идешь, чеканя шаг, на все четыре стороны". Думаю, это сколько ж
надо выпить, чтобы такое сочинить? Такой примитив меня раздражает", – цитирует
актера Sobesednik.ru.
Не в восторге
Алексей Иванович и от российского ТВ. Он считает, что оно пропагандирует не истинные
ценности. "О душе надо думать, иначе мы проиграем", – уверен Булдаков.
Что касается
личной жизни, то 67-летний актер уже 25 лет счастливо женат. Он поделился
секретом семейного благополучия. "Брак – это работа, тяжелая работа. Поэтому
мужчина и должен брать на себя ответственность, помогать жене, а она – делать
все для того, чтобы ему было удобно и хорошо...", – считает Булдаков.