Звезда фильмов Особенностей национальной охоты и Особенности национальной рыбалки Алексей Булдаков заявил, что очень не любит современное российское телевидение, хотя сам активно снимается в сериалах. Актер считает, что вокруг кино и театра сегодня много суеты и призвал задуматься о душе.

Звезда фильмов "Особенностейнациональной охоты" и "Особенности национальной рыбалки" Алексей Булдаковзаявил, что очень не любит современное российское телевидение, хотя сам активноснимается в сериалах. Актер считает, что вокруг кино и театра сегодня многосуеты и призвал задуматься о душе.По словамартиста, многие жаждут легко и быстро заработать славу Он советует, прежде чемзаняться тем или иным делом, хорошенько подумайть. Ведь, как отмечает знаменитость,слава, цветы, поклонницы, деньги – "это блеф, суета".Большевсего огорчает Булдакова современная отечественная эстрада. Он заявил, что она "находитсяза гранью". "Однажды еду в машине и слышу песню Меладзе, к которому оченьхорошо отношусь. Звучат такие слова: "Наша лодка плывет вверх днищем". Идальше: "А ты идешь, чеканя шаг, на все четыре стороны". Думаю, это сколько жнадо выпить, чтобы такое сочинить? Такой примитив меня раздражает", – цитируетактера Sobesednik.ru.Не в восторгеАлексей Иванович и от российского ТВ. Он считает, что оно пропагандирует не истинныеценности. "О душе надо думать, иначе мы проиграем", – уверен Булдаков.Что касаетсяличной жизни, то 67-летний актер уже 25 лет счастливо женат. Он поделилсясекретом семейного благополучия. "Брак – это работа, тяжелая работа. Поэтомумужчина и должен брать на себя ответственность, помогать жене, а она – делатьвсе для того, чтобы ему было удобно и хорошо...", – считает Булдаков.