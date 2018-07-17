Ведущий полузащитник футбольной сборной Уэльса и испанского клуба Реал Гарет Бэйл принял решение остаться в мадридской команде. Ранее предполагалось, что Бэйл может покинуть Королевский клуб. Однако после беседы с новым тренером Хуленом Лопетеги валлиец передумал.

Ведущий полузащитник футбольной сборной Уэльса и испанского клуба "Реал" Гарет Бэйл принял решение остаться в мадридской команде. Ранее предполагалось, что Бэйл может покинуть "Королевский клуб". Однако после беседы с новым тренером Хуленом Лопетеги валлиец передумал.Испанский специалист, пришедший в "Реал" из национальной сборной своей страны, заверил Бэйла, что тот будет играть значительную роль в команде после ухода в "Ювентус" форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает британская The Telegraph. Лопетеги также заявил, что он поклонник таланта валлийца и рассчитывает на него в новом сезоне.Ранее сообщалось, что Бэйл может покинуть "Королевский клуб" из-за недостаточного количества игрового времени в минувшем сезоне. Интерес к лидеру сборной Уэльса проявлял английский "Манчестер Юнайтед".