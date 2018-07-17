Московские власти планируют реализовать в этом году около десяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут станции метро со всеми видами наземного общественного транспорта. Об этом на полях Московского урбанфорума заявил первый заместитель генерального директора по девелопменту Мосинжпроекта Альберт Суниев.

Московские власти планируют реализовать в этом году околодесяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов, которые свяжутстанции метро со всеми видами наземного общественного транспорта. Об этом наполях Московского урбанфорума заявил первый заместитель генерального директорапо девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.Суммарная площадь строящихся ТПУ составит около полуторамиллионов квадратных метров. По словам Суниева, к этим объектам есть серьезныйинтерес со стороны инвесторов."Мы работаем с пулом примерно из 20 компаний. Этов основном те, кто приходил на наши торги в 2016-2017 годах.Например, "Крост", "Баркли", MR Group, "РГДевелопмент", "Ташир", "Киевская площадь", —сказал он.В состав пересадочных узлов войдут торговые, административные,социально-культурные и гостиничныеплощади, ТПУ значительно улучшат транспортную доступность для москвичей. Напарковках, расположенных рядом с такими узлами, можно будет оставить своюмашину и продолжить поездку на метро, электричке или автобусе.В высокой степени готовности сейчас находятся ТПУ у станцийметро "Нагатинская", "Тимирязевская" и "Боровскоешоссе", сообщил Суниев.Общая площадь 11-ти узлов, которые "Мосинжпроект" намеренпредложить инвесторам в 2019 году, превышает1,1 миллиона квадратных метров. Из них 700 тысяч приходитсяна коммерческие помещения, а 400 тысяч – на жилье.Московский урбанистический форум – крупнейшиймеждународный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов.Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполисбудущего. Новое пространство для жизни".В течение недели российские имеждународные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономистыобсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.