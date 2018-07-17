Московские власти планируют реализовать в этом году около
десяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут
станции метро со всеми видами наземного общественного транспорта. Об этом на
полях Московского урбанфорума заявил первый заместитель генерального директора
по девелопменту Мосинжпроекта Альберт Суниев.
Московские власти планируют реализовать в этом году около
десяти проектов строительства транспортно-пересадочных узлов, которые свяжут
станции метро со всеми видами наземного общественного транспорта. Об этом на
полях Московского урбанфорума заявил первый заместитель генерального директора
по девелопменту "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.
Суммарная площадь строящихся ТПУ составит около полутора
миллионов квадратных метров. По словам Суниева, к этим объектам есть серьезный
интерес со стороны инвесторов.
"Мы работаем с пулом примерно из 20 компаний. Это
в основном те, кто приходил на наши торги в 2016-2017 годах.
Например, "Крост", "Баркли", MR Group, "РГ
Девелопмент", "Ташир", "Киевская площадь", —
сказал он.
В состав пересадочных узлов войдут торговые, административные,
социально-культурные и гостиничные
площади, ТПУ значительно улучшат транспортную доступность для москвичей. На
парковках, расположенных рядом с такими узлами, можно будет оставить свою
машину и продолжить поездку на метро, электричке или автобусе.
В высокой степени готовности сейчас находятся ТПУ у станций
метро "Нагатинская", "Тимирязевская" и "Боровское
шоссе", сообщил Суниев.
Общая площадь 11-ти узлов, которые "Мосинжпроект" намерен
предложить инвесторам в 2019 году, превышает
1,1 миллиона квадратных метров. Из них 700 тысяч приходится
на коммерческие помещения, а 400 тысяч – на жилье.
Московский урбанистический форум – крупнейший
международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов.
Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис
будущего. Новое пространство для жизни".
В течение недели российские и
международные эксперты, представители власти, урбанисты, социологи и экономисты
обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.