Вратарь футбольной сборной Бельгии и английского клуба премьер-лиги Челси Тибо Куртуа, который был назван лучшим голкипером чемпионата мира в России, может сменить клубную прописку: в услугах футболиста всерьез заинтересован мадридский Реал.

Вратарь футбольной сборной Бельгии и английского клуба премьер-лиги "Челси" Тибо Куртуа, который был назван лучшим голкипером чемпионата мира в России, может сменить клубную прописку: в услугах футболиста всерьез заинтересован мадридский "Реал"."Королевский клуб" готов выложить за обладателя "Золотых перчаток" World Cup-2018 40 млн евро, сообщает испанское издание 20minutos.Es. При этом сам Куртуа еще весной намекал, что готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером "аристократов" Антонио Конте. Впрочем, последний на днях покинул "Челси", так что вполне вероятно, что бельгиец останется в Лондоне.