Всё для удобства избирателей. В Единый день голосования - 9 сентября избиратели 33 региона смогут принять участие в выборах Губернатора и депутатов Законодательного Собрания не только по месту прописки, но и на любом удобном для себя избирательном участке на территории области. Для этого облизбирком уже во второй раз готовится запустить механизм Мобильный избиратель.

Всё для удобства избирателей. В Единый день голосования - 9 сентября избиратели 33 региона смогут принять участие в выборах Губернатора и депутатов Законодательного Собрания не только по месту прописки, но и на любом удобном для себя избирательном участке на территории области. Для этого облизбирком уже во второй раз готовится запустить механизм "Мобильный избиратель". Подать заявление с указанием места голосования можно будет не только во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях, но и в филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. Соответствующее соглашение между облизбиркомом и МФЦ было подписано сегодня в Белом доме. Принимать специальные заявления от избирателей будут с 25 июля по 5 сентября. При этом облизбирком обращает внимание, что сообщить о намерении голосовать не по месту прописки можно всего один раз.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области: "Есть дачный сезон. Есть люди, которые в силу тех или иных причин постоянно проживают во Владимире, а зарегистрированы они в Меленках, в Кольчугино, других районах. Чтобы эти люди могли реализовать свое активное избирательное право и реализуется данный проект. Единственный пока все-таки момент - в рамках "Мобильного избирателя" избиратели смогут проголосовать либо за Губернатора, либо за кандидатов по единому избирательному округу. А за кандидатов по одномандатным избирательным округам они смогут проголосовать в рамках своего округа. Надеемся, что это неудобства временные. Эта система будет развиваться".По словам директора МФЦ Дениса Страха, принимать заявления от избирателей о месте голосования готовы в 21 офисе Многофункционального центра во всех районах области. У учреждения уже был подобный опыт на президентских выборах в марте этого года. Тогда с заявлениями в МФЦ обратились более 5 тысяч избирателей. Во время предстоящих выборов Губернатора и депутатов Законодательного Собрания Владимирской области руководство МФЦ готово скорректировать работу своих офисов, чтобы все желающие смогли подать заявления.Денис Страх, директор "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области": "Дополнительная работа будет заключаться в совместном с избирательной комиссией дополнительном обучении сотрудников Многофункциональных центров. Гражданину, пришедшему подавать заявление посоветуют избирательный участок, рядом с которым он будет находиться. В каждом районном центре у нас есть офис МФЦ. В Петушинском районе даже два. Один в Петушках, другой в Покрове. Режим работы плавающий у сотрудников МФЦ. Один день в неделю офис работает до 20.00 и в субботу офисы работают до 13.30".