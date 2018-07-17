Московские власти показали на открывшемся в парке Зарядье Урбанфоруме лучшие проекты последних лет и рассказали о планах на будущее. Среди достижений – новые дороги и развязки, станции метро и масштабная программа реновации.

Московскиевласти показали на открывшемся в парке "Зарядье" Урбанфоруме лучшиепроекты последних лет и рассказали о планах на будущее. Среди достижений –новые дороги и развязки, станции метро и масштабная программа реновации.Наодной из дискуссий на полях форума глава московского Стройкомплекса МаратХуснуллин сделал несколько важных заявлений и рассказал о городских достижениях.ВластиМосквы намерены переселить до конца года еще около 10 тысяч человекв рамках программы реновации, сообщил заммэра. Он отметил, что у городауже есть миллион квадратных метровготового жилья. Еще примерно три миллиона находятся в проектированиии строительстве, а к работе над двумя миллионами"квадратов" власти приступят в ближайшее время.Напомним,что программа реновации предусматривает снос свыше пяти тысяч домовв Москве, она затронет миллион человек.планах на будущее также строительство и благоустройство свыше 120 километров московскихнабережных. Марат Хуснуллин сообщил, что в городе проектируются и строятсясвыше 20 мостов."Москва-рекастанет полноценной новой артерией города. К 2023 городу в Москве появится 120километров благоустроенных набережных и 40 новых общественных зон", – сказал главаСтройкомплекса. Уже обустроены Лужнецкая и Москворецкая набережные, идут работына Симоновской и Краснопресненской набережных.Будутблагоустроены набережные, созданы новые общественные центры. Река станетдоступной, чистой и функциональной.Что касаетсянаиболее масштабных проектов дорожного строительства, то их планируется завершить к 2023 году. Речь идет остроительстве Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. До концаэтого года в Москве планируется утвердить проект и смету строительства ещеодной скоростной магистрали – Юго-Восточной хорды."Этобудут небольшие по протяженности дороги, но они важны для разгрузки скоростныхмагистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждогоквартала", – пояснил вице-мэр.С 2011 годав Москве построено почти 850 километров дорог. Новый дорожный каркас столицы началинтеграцию с метрополитеном, железнодорожными линиями итранспортно-пересадочными узлами в единую транспортную сеть.Ее составнымикомпонентами станут новые транспортно-пересадочные узлы. Они, по словамХуснуллина, снизят уровень транспортной загруженности в Москве на 7%. Всего впланах столичных властей на ближайшие годы – построить в городе 251транспортный узел, из них 154 объекта капитального строительства.Руководитель Стройкомплекса выразил уверенность в том,что Москва сможет принять летние Олимпийские игры. "Послепроведения чемпионата мира по футболу, я уверен, что Москва сможет принятьсоревнование любого самого высокого уровня, в том числе и летние олимпийскиеигры", – сказал Хуснуллин.Он пояснил,что в городе создана система спортивных сооружений, а также накоплен опытподготовки и проведения крупных международных соревнований. "Мы не простостроили отдельные стадионы, а создавали полноценные спортивные кластеры.Например, вокруг стадиона в Лужниках появится полноценная спортивная зона,около стадиона "Спартак" в Тушино также создается мощный спортивныйкластер", – отметил заммэра.Московскийурбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросамразвития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этогогода на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течениенедели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты,социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.Выступая наоткрытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна статьгородом, удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проектыпоследних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальнойинфраструктуре, развитие образования и реновацию.