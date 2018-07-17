Московские
власти показали на открывшемся в парке Зарядье Урбанфоруме лучшие
проекты последних лет и рассказали о планах на будущее. Среди достижений –
новые дороги и развязки, станции метро и масштабная программа реновации.
Московские
власти показали на открывшемся в парке "Зарядье" Урбанфоруме лучшие
проекты последних лет и рассказали о планах на будущее. Среди достижений –
новые дороги и развязки, станции метро и масштабная программа реновации.
На
одной из дискуссий на полях форума глава московского Стройкомплекса Марат
Хуснуллин сделал несколько важных заявлений и рассказал о городских достижениях.
Власти
Москвы намерены переселить до конца года еще около 10 тысяч человек
в рамках программы реновации, сообщил заммэра. Он отметил, что у города
уже есть миллион квадратных метров
готового жилья. Еще примерно три миллиона находятся в проектировании
и строительстве, а к работе над двумя миллионами
"квадратов" власти приступят в ближайшее время.
Напомним,
что программа реновации предусматривает снос свыше пяти тысяч домов
в Москве, она затронет миллион человек.
В
планах на будущее также строительство и благоустройство свыше 120 километров московских
набережных. Марат Хуснуллин сообщил, что в городе проектируются и строятся
свыше 20 мостов.
"Москва-река
станет полноценной новой артерией города. К 2023 городу в Москве появится 120
километров благоустроенных набережных и 40 новых общественных зон", – сказал глава
Стройкомплекса. Уже обустроены Лужнецкая и Москворецкая набережные, идут работы
на Симоновской и Краснопресненской набережных.
Будут
благоустроены набережные, созданы новые общественные центры. Река станет
доступной, чистой и функциональной.
Что касается
наиболее масштабных проектов дорожного строительства, то их планируется завершить к 2023 году. Речь идет о
строительстве Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд. До конца
этого года в Москве планируется утвердить проект и смету строительства еще
одной скоростной магистрали – Юго-Восточной хорды.
"Это
будут небольшие по протяженности дороги, но они важны для разгрузки скоростных
магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого
квартала", – пояснил вице-мэр.
С 2011 года
в Москве построено почти 850 километров дорог. Новый дорожный каркас столицы начал
интеграцию с метрополитеном, железнодорожными линиями и
транспортно-пересадочными узлами в единую транспортную сеть.
Ее составными
компонентами станут новые транспортно-пересадочные узлы. Они, по словам
Хуснуллина, снизят уровень транспортной загруженности в Москве на 7%. Всего в
планах столичных властей на ближайшие годы – построить в городе 251
транспортный узел, из них 154 объекта капитального строительства.
Руководитель Стройкомплекса выразил уверенность в том,
что Москва сможет принять летние Олимпийские игры. "После
проведения чемпионата мира по футболу, я уверен, что Москва сможет принять
соревнование любого самого высокого уровня, в том числе и летние олимпийские
игры", – сказал Хуснуллин.
Он пояснил,
что в городе создана система спортивных сооружений, а также накоплен опыт
подготовки и проведения крупных международных соревнований. "Мы не просто
строили отдельные стадионы, а создавали полноценные спортивные кластеры.
Например, вокруг стадиона в Лужниках появится полноценная спортивная зона,
около стадиона "Спартак" в Тушино также создается мощный спортивный
кластер", – отметил заммэра.
Московский
урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам
развития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этого
года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течение
недели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты,
социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.
Выступая на
открытии Урбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать
городом, удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проекты
последних лет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальной
инфраструктуре, развитие образования и реновацию.