Секс
– одна из главных базовых потребностей каждого взрослого человека. Но сексуальный
аппетит у каждого свой. Некоторые люди воспринимают интимную жизнь как тяжелое бремя,
другие и дня не способны прожить без любовной близости.
Секс
– одна из главных базовых потребностей каждого взрослого человека. Но сексуальный
аппетит у каждого свой. Некоторые люди воспринимают интимную жизнь как тяжелое бремя,
другие и дня не способны прожить без любовной близости.
Сексуальный
темперамент во многом зависит от гороскопической принадлежности. Давайте узнаем,
под какими созвездиями рождаются самые сексуально озабоченные сластолюбцы.
12
место – Дева
Девы
ненавидят, когда что-либо уходит из-под их тотального контроля. Поэтому полностью
отключить мыслительные процессы и целиком отдаться телесным утехам у них не получается.
Секс Девы воспринимают, как необходимую для здоровья и поддержания нормальных взаимоотношений
с партнером условность.
11
место – Рыбы
Рыбы
нуждаются в душевной близости намного острее, чем в сексуальной. Они любят романтику
и красивое выражение чувств, но оказавшись наедине с партнером становятся крайне
нерешительными и скованными.
Рыбы
склонны кидаться в крайности. Иногда они проявляют себя в постели, как неисправимые
эгоисты, а иногда зацикливаются исключительно на удовлетворении своего партнера.
10
место – Водолей
К
интимной близости Водолеи относятся ровно и без энтузиазма. Всегда стараются подстроиться
под партнера и удивить его неординарными эротичными выдумками. Водолеи, подобно
хиппи 60-х годов, не прочь заняться любовью в любое время и в каком угодно месте.
Однако если желающих разделить с ними ложе не встречается, то они не унывают, а
находят себе другое увлекательное занятие.
9
место – Лев
Со
стороны может показаться, что эти представители огненной стихии нуждаются в сексе
больше других знаков Зодиака. Но это мнение ошибочно! Сексуальные победы – лишь
один из компонентов успешной жизни в понимании Львов. Им важно, чтобы их искренне
желали, а великим любовным мастерством безустанно восхищались. Поэтому в постели,
как и в жизни, Львы нередко перебарщивают с артистизмом.
8
место – Близнецы
Вся
жизнь Близнецов состоит из игривого флирта, мастерского соблазнения и быстрого завоевания.
Интимная близость для этих ветреных натур не так важна, как сам процесс обольщения
партнера. Как только цель становится доступной, удовлетворенный Близнец отправляется
на поиски нового объекта соблазнения. И таких объектов обычно бывает много. Не отказываются
эти свободолюбивые ребята и от группового секса.
7
место – Весы
Представители
воздушной стихии любят придаваться эротическим грезам и мечтаниям, но редко решаются
на их воплощение в реальной жизни. Весы – скрытые эротоманы. Они стараются прятать
свою пылкую сущность и сдерживать страстные порывы. Им важно мнение окружающих об
их персоне. Заиметь славу развратников – страшный сон рожденных под созвездием Весов.
6
место – Козерог
Несмотря
на внешнюю серьезность и рассудительность, Козероги в вопросах интимных отношений
предпочитают стереотипы и стандарты отбрасывать. К сексу, как и ко всему прочему,
эти неисправимые прагматики относятся ответственно, но со своей неутомимой тягой
к любовным наслаждениям ничего поделать не могут. Они стремятся выбрать одного соответствующего
множеству параметров партнера и с ним медленно и поэтапно познавать высоты чувственных
удовольствий.
5
место – Овен
Пылких
и напористых Овнов можно окрестить зодиакальными секс-террористами. У них колоссальный
сексуальный аппетит и завидная неутомимость. При этом искусными любовниками их сложно
назвать. В постели эти "огненные" сластолюбцы ведут себя грубо, требовательно, эгоистично
и постоянно торопятся. Самое важное для Овнов, чтобы об их подвигах на сексуальном
поприще ходили легенды.
4
место – Рак
Самые
эмоциональные и гиперчувствительные представители зодиакального круга – Раки, испытывают
безудержную жажду секса практически ежедневно. Они никогда не прочь почитать эротическую
литературу и выучить пару-тройку новых позиций. В любовных отношениях часто ведут
себя непредсказуемо. Соблазнять могут как нежно и чувственно, так и с присущей им
долей брутальности. Кроме того, нередко Раки перебарщивают с романтикой и многообразием
сложных поз.
3
место – Стрелец
Представители этого знака обожают любого рода приключения. И сексуальные – в том числе. Стрельцы
знают толк в эротических наслаждениях. Для них не существует запрещенных поз или
недопустимых мест. Они всегда и везде готовы отдаться собственной необузданной похоти.
Партнеров обычно у Стрельцов много, иначе как получать бесценный опыт? Нежность,
обходительность и длительные прелюдии – не их козырь. Эти страстные ребята испытывают
блаженство непосредственно от самого процесса.
2
место – Скорпион
Главными
секс-магнитами зодиакального пантеона признаны Скорпионы. Эти ребята настоящие адепты
флирта, шарма и обольщения. Они всегда привлекательны и интересны окружающим. Одним
только гипнотическим взглядом эти коварные соблазнители без труда кружат головы
и совращают. Скорпионы обожают креативный секс и знают любовное искусство в совершенстве.
Используют максимум фантазии и не обходят стороной фетиш и БДСМ.
1
место – Телец
Тельцов
прельщают все земные радости и удовольствия. И секс – не исключение! Их по праву
можно назвать самыми заботливыми и старательными секс-марафонцами. Тельцы обожают
соблазнять и очаровывать. Любят эротические игры, смелые эксперименты, соблазнительные
наряды и романтические прелюдии. Этим ненасытным эротоманам важно не разочаровать
своего партнера в постели. Для этого у них есть отменно развитая сексуальная интуиция:
Тельцы тонко чувствуют, чего именно желает объект их страсти, и с удовольствием делают это.