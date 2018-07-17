Секс – одна из главных базовых потребностей каждого взрослого человека. Но сексуальный аппетит у каждого свой. Некоторые люди воспринимают интимную жизнь как тяжелое бремя, другие и дня не способны прожить без любовной близости.

Секс– одна из главных базовых потребностей каждого взрослого человека. Но сексуальныйаппетит у каждого свой. Некоторые люди воспринимают интимную жизнь как тяжелое бремя,другие и дня не способны прожить без любовной близости.Сексуальныйтемперамент во многом зависит от гороскопической принадлежности. Давайте узнаем,под какими созвездиями рождаются самые сексуально озабоченные сластолюбцы.12место – ДеваДевыненавидят, когда что-либо уходит из-под их тотального контроля. Поэтому полностьюотключить мыслительные процессы и целиком отдаться телесным утехам у них не получается.Секс Девы воспринимают, как необходимую для здоровья и поддержания нормальных взаимоотношенийс партнером условность.11место – РыбыРыбынуждаются в душевной близости намного острее, чем в сексуальной. Они любят романтикуи красивое выражение чувств, но оказавшись наедине с партнером становятся крайненерешительными и скованными.Рыбысклонны кидаться в крайности. Иногда они проявляют себя в постели, как неисправимыеэгоисты, а иногда зацикливаются исключительно на удовлетворении своего партнера.10место – Водолейинтимной близости Водолеи относятся ровно и без энтузиазма. Всегда стараются подстроитьсяпод партнера и удивить его неординарными эротичными выдумками. Водолеи, подобнохиппи 60-х годов, не прочь заняться любовью в любое время и в каком угодно месте.Однако если желающих разделить с ними ложе не встречается, то они не унывают, анаходят себе другое увлекательное занятие.место – ЛевСостороны может показаться, что эти представители огненной стихии нуждаются в сексебольше других знаков Зодиака. Но это мнение ошибочно! Сексуальные победы – лишьодин из компонентов успешной жизни в понимании Львов. Им важно, чтобы их искреннежелали, а великим любовным мастерством безустанно восхищались. Поэтому в постели,как и в жизни, Львы нередко перебарщивают с артистизмом.место – БлизнецыВсяжизнь Близнецов состоит из игривого флирта, мастерского соблазнения и быстрого завоевания.Интимная близость для этих ветреных натур не так важна, как сам процесс обольщенияпартнера. Как только цель становится доступной, удовлетворенный Близнец отправляетсяна поиски нового объекта соблазнения. И таких объектов обычно бывает много. Не отказываютсяэти свободолюбивые ребята и от группового секса.место – ВесыПредставителивоздушной стихии любят придаваться эротическим грезам и мечтаниям, но редко решаютсяна их воплощение в реальной жизни. Весы – скрытые эротоманы. Они стараются прятатьсвою пылкую сущность и сдерживать страстные порывы. Им важно мнение окружающих обих персоне. Заиметь славу развратников – страшный сон рожденных под созвездием Весов.место – КозерогНесмотряна внешнюю серьезность и рассудительность, Козероги в вопросах интимных отношенийпредпочитают стереотипы и стандарты отбрасывать. К сексу, как и ко всему прочему,эти неисправимые прагматики относятся ответственно, но со своей неутомимой тягойк любовным наслаждениям ничего поделать не могут. Они стремятся выбрать одного соответствующегомножеству параметров партнера и с ним медленно и поэтапно познавать высоты чувственныхудовольствий.место – ОвенПылкихи напористых Овнов можно окрестить зодиакальными секс-террористами. У них колоссальныйсексуальный аппетит и завидная неутомимость. При этом искусными любовниками их сложноназвать. В постели эти "огненные" сластолюбцы ведут себя грубо, требовательно, эгоистичнои постоянно торопятся. Самое важное для Овнов, чтобы об их подвигах на сексуальномпоприще ходили легенды.место – РакСамыеэмоциональные и гиперчувствительные представители зодиакального круга – Раки, испытываютбезудержную жажду секса практически ежедневно. Они никогда не прочь почитать эротическуюлитературу и выучить пару-тройку новых позиций. В любовных отношениях часто ведутсебя непредсказуемо. Соблазнять могут как нежно и чувственно, так и с присущей имдолей брутальности. Кроме того, нередко Раки перебарщивают с романтикой и многообразиемсложных поз.место – СтрелецПредставители этого знака обожают любого рода приключения. И сексуальные – в том числе. Стрельцызнают толк в эротических наслаждениях. Для них не существует запрещенных поз илинедопустимых мест. Они всегда и везде готовы отдаться собственной необузданной похоти.Партнеров обычно у Стрельцов много, иначе как получать бесценный опыт? Нежность,обходительность и длительные прелюдии – не их козырь. Эти страстные ребята испытываютблаженство непосредственно от самого процесса.место – СкорпионГлавнымисекс-магнитами зодиакального пантеона признаны Скорпионы. Эти ребята настоящие адептыфлирта, шарма и обольщения. Они всегда привлекательны и интересны окружающим. Однимтолько гипнотическим взглядом эти коварные соблазнители без труда кружат головыи совращают. Скорпионы обожают креативный секс и знают любовное искусство в совершенстве.Используют максимум фантазии и не обходят стороной фетиш и БДСМ.место – ТелецТельцовпрельщают все земные радости и удовольствия. И секс – не исключение! Их по правуможно назвать самыми заботливыми и старательными секс-марафонцами. Тельцы обожаютсоблазнять и очаровывать. Любят эротические игры, смелые эксперименты, соблазнительныенаряды и романтические прелюдии. Этим ненасытным эротоманам важно не разочароватьсвоего партнера в постели. Для этого у них есть отменно развитая сексуальная интуиция:Тельцы тонко чувствуют, чего именно желает объект их страсти, и с удовольствием делают это.