Встреча прошла в дружеской атмосфере.

16 июля текущего года в Киржачском комплексном центре социального обслуживания населения при участии ГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району прошел День дорожной безопасности с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.Встреча прошла в дружеской атмосфере. Госавтоинспектор провела с ребятами профилактическую беседу о соблюдении Правил дорожного движения. Основной вид транспорта для школьников – это велосипед, именно поэтому правильному передвижению на нем было уделено особое внимание. Присутствующие посмотрели обучающий фильм «Навстречу безопасности. Велосипед», сюжет которого впоследствии обсудили с инспектором ГИБДД.В заключении встречи юные велосипедисты и любители самокатов получили памятки о безопасном поведении на дороге.