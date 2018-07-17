Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева высказалась о передаче Андрея Малахова, в которой якобы нашли ее дочь, которую та считала мертвой 20 лет. Однако в студии выяснилось, что девушка ей чужая, и теперь Елена винит в обмане Малахова и его команду.

Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева высказалась о передаче Андрея Малахова, в которой якобы нашли ее дочь, которую та считала мертвой 20 лет. Однако в студии выяснилось, что девушка ей чужая, и теперь Елена винит в обмане Малахова и его команду.Разгромный пост Елена Стебенева выложила на своей страничке в социальной сети Instagram. "Грязь, ложь, лицемерие! Это все в программе господина Малахова!!! Я не смотрю его высеры, я их сторонюсь, что бы не запачкаться! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заявила бывшая жена Александра Серова.Стебенева вспомнила, как сама снималась у Малахова, который ее якобы обманул. "Я помню, как приехали ко мне его редакторы и сказали мне, что моя дочь жива!!!! Как врали мне! Как я жила той надеждой, как рвала свою душу!!! Как рыдала перед камерой, как верила их словам! Как потом посмотрела передачу Малахова с ДНК "моей" дочери, и как потом чуть не умерла!!!! В прямом смысле!!!" – эмоционально высказалась Стебенева.Доброжелатели посоветовали Елене посмотреть шоу Андрея Малахова, которое вышло в эфир 12 февраля. Передача была посвящена ДНК-тесту для Александра Серова. На программе собрали детей, которые могли оказаться внебрачными детьми артиста.Стебенева пришла в ужас. "Я смотрела и меня мутило, мутило от каждой фразы Малахова! Мне хочется сейчас помыться,встать под душ и чтобы струи воды смыли с меня всю эту пакость которую я увидела и услышала!У меня слов нет, только рвотный рефлекс! Хочу задать только один вопрос господину Малахову: у Вас что то человеческое осталось?" – задала риторический вопрос Стебенева.Подписчики поддержали Елену. "Он может и сам этого не хочет, но рейтинги это его хлеб. Вот этого тоже не пойму..ты же сам отец и долго ждал сына,а с чужими чувствами играет", "Видно ничего Святого у него и его команды не осталось", "Леночка я думала, что у вас опять что то случилось, слава Богу нет, а это мелочи это всего лишь пиар, деньги и безчеловечие и радует одно, что не в ваш адрес", – высказались поклонники.