Пара царапин на корпусе — таков итог падения iPhone 7 Plus с высоты 137 метров. Смартфон выпал из рук посетительницы самой высокой в мире цепочной карусели в Орландо и исправно снимал видео как во время полета, так и после приземления."Когда он упал, я подумала, что он разлетелся на миллион кусочков", — призналась Кансел Илдирим (Cansel Yildirim), которая вместе с приятелем 11 июля решила посетить открывшийся в июне новый аттракцион.Сотрудники последнего признали, что оставшийся в руках уроженки Турции гаджет — это их недоработка, поскольку все посетители обязаны сдать телефоны и другие личные вещи во избежание их потери на высоте.Хозяйка смартфона нашла его с помощью функции Find My iPhone, и к ее огромному удивлению телефон продолжал работал, а на экране не обнаружилось ни единой трещины. Впрочем, совсем уж без повреждений не обошлось — на корпусе iPhone 7 Plus Кансел обнаружила пару царапин.