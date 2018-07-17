Бывший лидер Иван Каратыгин покинул команду

Бывший лидер Иван Каратыгин покинул командуКапитаном владимирского футбольного клуба «Торпедо» стал защитник Сергей Шалин. Он занял место многолетнего лидера Ивана Каратыгина, который покинул команду.Первый матч «Торпедо» проведет уже в среду, 18 июля, в Пскове. Клуб начинает сезон с новым директором Александром Акимовым и главным тренером Дмитрием Вязьмикиным.Сергей Шалин рассказал, что предполагал возможность такого решения. Футболист ждал предложения. Он уже несколько раз выходил на поле в статусе капитана - в товарищеских и официальных играх. Иван Каратыгин пожелал ему удачи после принятого решения и сказал, что «команду нужно держать единым кулаком».