Сотни танков обнаружили блогеры на заброшенной украинской военной
базе. Машины в полной боевой готовности, с недавно нанесенной символикой
Вооруженных сил Украины.
Сотни танков обнаружили блогеры на заброшенной украинской военной
базе. Машины в полной боевой готовности, с недавно нанесенной символикой
Вооруженных сил Украины.
Сталкеры проникли на территорию заброшенного объекта в
поисках бункеров или бомбоубежищ. Однако увидели вовсе не то, что ожидали -
длинные ряды боевых машин.
Блогеры насчитали около 300 танков. Кроме старых советских
машин, на базе нашлись и относительно новые Т-64. Здесь же был и грузовой
автомобиль для их транспортировки.
На вооружении ВСУ сейчас в основном танки еще советского
производства. Как выяснилось, собственные разработки украинских оружейников не
отвечают современным требованиям. Ранее сообщалось о том, что на международных
танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018 команда с Украины
заняла последнее место – их машины "Оплот" сломались в первый же день
турнира.
Однако обнаруженная блогерами тяжелая техника, судя по
снятым кадрам, в полной боевой готовности и опломбирована. В то же время, за
все время, проведенное на базе, сталкеры не встретили ни одного человека. Где
именно расположен объект, авторы авторы YouTube-канала Dima Total не сообщают,
пишет .