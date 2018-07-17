Сотни танков обнаружили блогеры на заброшенной украинской военной базе. Машины в полной боевой готовности, с недавно нанесенной символикой Вооруженных сил Украины.

Сотни танков обнаружили блогеры на заброшенной украинской военнойбазе. Машины в полной боевой готовности, с недавно нанесенной символикойВооруженных сил Украины.Сталкеры проникли на территорию заброшенного объекта впоисках бункеров или бомбоубежищ. Однако увидели вовсе не то, что ожидали -длинные ряды боевых машин.Блогеры насчитали около 300 танков. Кроме старых советскихмашин, на базе нашлись и относительно новые Т-64. Здесь же был и грузовойавтомобиль для их транспортировки.На вооружении ВСУ сейчас в основном танки еще советскогопроизводства. Как выяснилось, собственные разработки украинских оружейников неотвечают современным требованиям. Ранее сообщалось о том, что на международныхтанковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018 команда с Украинызаняла последнее место – их машины "Оплот" сломались в первый же деньтурнира.Однако обнаруженная блогерами тяжелая техника, судя поснятым кадрам, в полной боевой готовности и опломбирована. В то же время, завсе время, проведенное на базе, сталкеры не встретили ни одного человека. Гдеименно расположен объект, авторы авторы YouTube-канала Dima Total не сообщают,пишет .