Сотни жителей Земли погибнут в ближайшие 30 лет из-за
глобального потепления и зависимости от кондиционеров. Неутешительный прогноз
выдали ученые Висконсинского университета в США.
Сотни жителей Земли погибнут в ближайшие 30 лет из-за
глобального потепления и зависимости от кондиционеров. Неутешительный прогноз
выдали ученые Висконсинского университета в США.
Атмосфера планеты все больше загрязняется твердыми
частицами. Немалую роль в этом играют системы охлаждения – энергию для их
работы получают при помощи угля, нефти и газа. Загрязненный воздух станет причиной
сотен смертей к 2050 году.
По данным исследователей, повышение температуры в летний
период на 3,5 градуса увеличивает спрос на энергию для кондиционеров в среднем
на 30%. Вместе с этим растет потребление газа, угля и нефти – соответственно, и
уровень загрязнения воздуха. А насыщение атмосферы твердыми частицами негативно
сказывается на здоровье людей.
Загрязненный воздух усугубляет проблемы с сердцем и легкими,
ухудшает работу дыхательной и кровеносной системы. Особенно тяжело приходится
астматикам. Подобные проблемы со здоровьем приводят к ранней смерти.
Специалисты подсчитали, что к середине текущего столетия
только в Соединенных Штатах из-за роста числа твердых частиц в воздухе
ожидается в среднем 654 смертельных исхода в год. Еще 315 человек будут умирать
ежегодно из-за повышения уровня озона.
Ученые приходят к выводу: исправить ситуацию можно, лишь
продолжая борьбу с изменениями климата. И, конечно, человечеству надо искать
более чистые и безопасные источники энергии, пишет Science Alert.