Сотни жителей Земли погибнут в ближайшие 30 лет из-за глобального потепления и зависимости от кондиционеров. Неутешительный прогноз выдали ученые Висконсинского университета в США.

Сотни жителей Земли погибнут в ближайшие 30 лет из-заглобального потепления и зависимости от кондиционеров. Неутешительный прогнозвыдали ученые Висконсинского университета в США.Атмосфера планеты все больше загрязняется твердымичастицами. Немалую роль в этом играют системы охлаждения – энергию для ихработы получают при помощи угля, нефти и газа. Загрязненный воздух станет причинойсотен смертей к 2050 году.По данным исследователей, повышение температуры в летнийпериод на 3,5 градуса увеличивает спрос на энергию для кондиционеров в среднемна 30%. Вместе с этим растет потребление газа, угля и нефти – соответственно, иуровень загрязнения воздуха. А насыщение атмосферы твердыми частицами негативносказывается на здоровье людей.Загрязненный воздух усугубляет проблемы с сердцем и легкими,ухудшает работу дыхательной и кровеносной системы. Особенно тяжело приходитсяастматикам. Подобные проблемы со здоровьем приводят к ранней смерти.Специалисты подсчитали, что к середине текущего столетиятолько в Соединенных Штатах из-за роста числа твердых частиц в воздухеожидается в среднем 654 смертельных исхода в год. Еще 315 человек будут умиратьежегодно из-за повышения уровня озона.Ученые приходят к выводу: исправить ситуацию можно, лишьпродолжая борьбу с изменениями климата. И, конечно, человечеству надо искатьболее чистые и безопасные источники энергии, пишет Science Alert.