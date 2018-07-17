Гостем
программы Судьба человека стал известный российский актер Николай Перминов.
Его история поразила ведущего.
Гостем
программы "Судьба человека" стал известный российский актер Николай Перминов.
Его история поразила ведущего.
Артист рассказал, что
мать отказалась от него сразу после рождения, поэтому он жил в детском доме. Своих
родственников Николай смог разыскать лишь несколько лет назад.
По словам Перминова,
он помнит себя с трех лет. "Когда из дома малютки я попал
в детский дом, то сразу понял, в какой жестокий мир
я попал. Нас жестоко избивали, постоянно. Я был еще маленьким,
а старшие ребята по традиции били младших", – цитирует звезду сериала
"Тайны следствия"
Мальчик даже несколько
раз убегал из детского дома, настолько там было невыносимо. "Искал еду
на кладбище, ходил и просил деньги, но меня находили
и возвращали", – вспомнил трудное детство Николай. Ребенок ждал,
когда его усыновят.
Однажды он жил в приемной
семье. Но после нескольких лет приемные родители отказались от содержания будущего
актера из-за того, что он был болен. По словам Перминова, о жизни в той
семье он ничего не помнит. "Может, это и к лучшему", – констатировал
артист. Слушая рассказаз своего гостя, ведущий Борис Корчевников не скрывал эмоций, которые отражались на его лице. Действительно, такая драматическая судьба мало кого может оставить равнодушным.
В армии Николаю было
легче, чем в детдоме. Он настолько привык к жестокости, что дедовщина его не
пугала. Перминов женился рано, в 18 лет. Его супруга Валентина
в скором времени родила будущему артисту малыша, но вскоре пара
развелась.
Позже Николай вновь
женился, но брак тоже был недолгим. В этом союзе тоже родился сын. В
настоящее время актер поддерживает отношения с двумя сыновьями и рад,
что может быть рядом с наследниками.