Гостем программы Судьба человека стал известный российский актер Николай Перминов. Его история поразила ведущего.

Гостемпрограммы "Судьба человека" стал известный российский актер Николай Перминов.Его история поразила ведущего.Артист рассказал, чтомать отказалась от него сразу после рождения, поэтому он жил в детском доме. Своихродственников Николай смог разыскать лишь несколько лет назад.По словам Перминова,он помнит себя с трех лет. "Когда из дома малютки я попалв детский дом, то сразу понял, в какой жестокий миря попал. Нас жестоко избивали, постоянно. Я был еще маленьким,а старшие ребята по традиции били младших", – цитирует звезду сериала"Тайны следствия"Мальчик даже несколькораз убегал из детского дома, настолько там было невыносимо. "Искал едуна кладбище, ходил и просил деньги, но меня находилии возвращали", – вспомнил трудное детство Николай. Ребенок ждал,когда его усыновят.Однажды он жил в приемнойсемье. Но после нескольких лет приемные родители отказались от содержания будущегоактера из-за того, что он был болен. По словам Перминова, о жизни в тойсемье он ничего не помнит. "Может, это и к лучшему", – констатировалартист. Слушая рассказаз своего гостя, ведущий Борис Корчевников не скрывал эмоций, которые отражались на его лице. Действительно, такая драматическая судьба мало кого может оставить равнодушным.В армии Николаю былолегче, чем в детдоме. Он настолько привык к жестокости, что дедовщина его непугала. Перминов женился рано, в 18 лет. Его супруга Валентинав скором времени родила будущему артисту малыша, но вскоре параразвелась.Позже Николай вновьженился, но брак тоже был недолгим. В этом союзе тоже родился сын. Внастоящее время актер поддерживает отношения с двумя сыновьями и рад,что может быть рядом с наследниками.