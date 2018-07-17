Американская модель Мара Мартин 15 июля вышла
на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Это произошло на показе
купальников во Флориде.
Американская модель Мара Мартин 15 июля вышла
на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Это произошло на показе
купальников во Флориде.
Мара стала одной
из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Открыла
его 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом, которая потеряла ногу из-за
остеосаркомы.
Мартин же демонстрировала
публике золотистый слитный купальник. Девушка сняла с одного плеча бретельку, чтобы
покормить грудью свою дочь Арию. В это время на голове малышки были надеты наушники,
которые защищали ее от громких звуков, сообщает Metro.
Модель
призналась, что это было ее давней мечтой. По словам Мары, она не может
поверить, что они с дочкой появились в заголовках газет и она показывает людям то,
что делает ежедневно. Мартин добавила, что надеется приучить общество к виду
кормящих матерей.
Мара далеко не единственная в своей гражданской позиции относительно прилюдного
кормления грудью. Как писали Dni.Ru, в мае прошлого года
австралийский сенатор Лариса Уотерс стала первой кормящей матерью в парламенте своей
страны. Член партии Зеленых покормила двухмесячную дочь во время голосования.