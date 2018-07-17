Американская модель Мара Мартин 15 июля вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Это произошло на показе купальников во Флориде.

Американская модель Мара Мартин 15 июля вышлана подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка. Это произошло на показекупальников во Флориде.Мара стала однойиз 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Открылаего 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом, которая потеряла ногу из-заостеосаркомы.Мартин же демонстрировалапублике золотистый слитный купальник. Девушка сняла с одного плеча бретельку, чтобыпокормить грудью свою дочь Арию. В это время на голове малышки были надеты наушники,которые защищали ее от громких звуков, сообщает Metro.Модельпризналась, что это было ее давней мечтой. По словам Мары, она не можетповерить, что они с дочкой появились в заголовках газет и она показывает людям то,что делает ежедневно. Мартин добавила, что надеется приучить общество к видукормящих матерей.Мара далеко не единственная в своей гражданской позиции относительно прилюдногокормления грудью. Как писали Dni.Ru, в мае прошлого годаавстралийский сенатор Лариса Уотерс стала первой кормящей матерью в парламенте своейстраны. Член партии Зеленых покормила двухмесячную дочь во время голосования.