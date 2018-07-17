Костромская область вошла в число регионов России, где успешно ведется модернизация и строительство объектов системы водоснабжения

Костромская область вошла в число регионов России, где успешно ведется модернизация и строительство объектов системы водоснабженияВ Костромской области уделяется особое внимание вопросам обеспечения населения нормативной питьевой водой. Для этого строятся новые станции обезжелезивания, модернизируются системы водоснабжения, устанавливаются водоочистные сооружения. По за 2017 год, Костромская область вошла в число регионов России, где успешно ведется модернизация и строительство объектов системы водоснабжения.Несмотря на то, что федеральная целевая программа «Чистая вода» фактически прекратила свое действие, администрация региона по поручению губернатора Сергея Ситникова продолжила реализацию мероприятий по созданию современных систем очитки и подготовки воды. Благодаря политике областных властей по обеспечению качественной питьевой водой сегодня в Костромской области очистку проходит почти 70% поднятой воды.