Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду после официального представления в качестве игрока Старой синьоры заявил, что для продолжения своей карьеры он рассматривал только туринский клуб.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после официального представления в качестве игрока "Старой синьоры" заявил, что для продолжения своей карьеры он рассматривал только туринский клуб."Переговоры с президентом "Ювентуса" Аньелли действительно проходили в Греции, — сказал Роналду, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sport Italia. – Я поговорил со своим агентом, и он мне обрисовал всю ситуацию. После этого я дал понять, что единственным клубом, ради которого я готов уйти из "Реала" является "Ювентус".Напомним, что трансфер Роналду обошелся итальянскому клубу на сумму более 100 миллионов евро. Соглашение португальца с "Юве" рассчитано на четыре года.