16 июля в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом прибыла и его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили равнодушными мужчин-политиков.

16 июля в Хельсинки на встречу с президентомРоссии Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампомприбыла и его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставилиравнодушными мужчин-политиков.В этот день помимопереговоров Трампа и Путина в столице Финляндии состоялась и встреча госсекретаряСоединенных Штатов Майка Помпео и главыроссийского МИД Сергея Лаврова.Это первая личная встреча Лаврова и Помпео. Ранее они общалисьтолько по телефону. Встреча "на полях" российско-американского саммита прошла взакрытом режиме.Стоит отметить, что помимо сугубо политическихвопросов, в этот день много внимания привлекла к себе супруга президента США. Аточнее – ее шикарные стройные ноги.Меланья в лимонном пальто и такого же цвета, но болееяркого оттенка туфлях на высокой шпильке сразила мужчин. В частности, вобъектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножкипервой леди США."Однаждыв Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", – пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" ДмитрийСмирнов. Корреспондент явно был в ударе исыпал шутками на эту тему весь вечер.Какписали Dni.Ru, президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели.Путин на пресс-конференции поставил нашу страну в один ряд с СоединеннымиШтатами. А Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакогопредвыборного сговора с Москвой не было.