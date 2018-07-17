16 июля в Хельсинки на встречу с президентом
России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом
прибыла и его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили
равнодушными мужчин-политиков.
16 июля в Хельсинки на встречу с президентом
России Владимиром Путиным вместе с американским лидером Дональдом Трампом
прибыла и его супруга Меланья. Красота и стиль первой леди США не оставили
равнодушными мужчин-политиков.
В этот день помимо
переговоров Трампа и Путина в столице Финляндии состоялась и встреча госсекретаря
Соединенных Штатов Майка Помпео и главы
российского МИД Сергея Лаврова.
Это первая личная встреча Лаврова и Помпео. Ранее они общались
только по телефону. Встреча "на полях" российско-американского саммита прошла в
закрытом режиме.
Стоит отметить, что помимо сугубо политических
вопросов, в этот день много внимания привлекла к себе супруга президента США. А
точнее – ее шикарные стройные ноги.
Меланья в лимонном пальто и такого же цвета, но более
яркого оттенка туфлях на высокой шпильке сразила мужчин. В частности, в
объектив фотокамеры запечатлел, как глава МИД России с улыбкой смотрит на ножки
первой леди США.
"Однажды
в Хельсинки: Сергей Лавров и дипломатия взглядов", – пошутил в Twitter журналист "Комсомольской правды" Дмитрий
Смирнов. Корреспондент явно был в ударе и
сыпал шутками на эту тему весь вечер.
Как
писали Dni.Ru, президенты России и США в Хельсинки получили то, что хотели.
Путин на пресс-конференции поставил нашу страну в один ряд с Соединенными
Штатами. А Трамп воспользовался возможностью еще раз заявить, что никакого
предвыборного сговора с Москвой не было.