Санкционные товары из Европы через территорию Белоруссии возят российские компании. Их прикрывают люди в тяжелых погонах, уверен Александр Лукашенко.

Санкционные товары из Европы через территорию Белоруссиивозят российские компании. Их прикрывают "люди в тяжелых погонах",уверен Александр Лукашенко.Таможенные службы Белоруссии делают "бешенную работу винтересах России". Однако, по словам белорусского лидера, толку от этогомало. Александр Лукашенко сослался на данные белорусских спецслужб. Онисчитают, что всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой",заправляют российские компании. "Порой крупные, за которыми стоят крупныедельцы с тяжелыми погонами", – заявил президент Белоруссии."Головная боль для нас... Они начинают нам предъявлятьпретензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохоработаем с санкционными товарами", – сказал Лукашенко на встрече спредседателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.По информации белорусской таможни, которую приводитагентство БЕЛТА, с момента введения Россией эмбарго на ввоз продовольствия изЕвропы выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, возбуждено 30уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тысяч тонн санкционныхтоваров.Как рассказал на встрече с президентом Юрий Сенько, днемранее на могилевском направлении были задержаны два грузовика. Машины следовалииз Белоруссии в Россию с грузом санкционной продукции – по поддельнымдокументам. Сопровождал их гражданин России, который значился вмежгосударственном розыске. Он задержан. "Подделывают документы, самивезут, а потом нам предъявляют претензии", – отреагировал на рассказтаможенника Александр Лукашенко.Белорусский лидер уверен, что о проблеме поставоксанкционной продукции через Белоруссию надо сообщать не российским таможенникам– а информировать "правительство и президента Российской Федерации, чтобыони там разбирались со своими". По словам Лукашенко, он часто сам говоритоб этом Владимиру Путину.