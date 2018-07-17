Санкционные товары из Европы через территорию Белоруссии
возят российские компании. Их прикрывают люди в тяжелых погонах,
уверен Александр Лукашенко.
Санкционные товары из Европы через территорию Белоруссии
возят российские компании. Их прикрывают "люди в тяжелых погонах",
уверен Александр Лукашенко.
Таможенные службы Белоруссии делают "бешенную работу в
интересах России". Однако, по словам белорусского лидера, толку от этого
мало. Александр Лукашенко сослался на данные белорусских спецслужб. Они
считают, что всеми негативными процессами, связанными с "санкционкой",
заправляют российские компании. "Порой крупные, за которыми стоят крупные
дельцы с тяжелыми погонами", – заявил президент Белоруссии.
"Головная боль для нас... Они начинают нам предъявлять
претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы тут плохо
работаем с санкционными товарами", – сказал Лукашенко на встрече с
председателем Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрием Сенько.
По информации белорусской таможни, которую приводит
агентство БЕЛТА, с момента введения Россией эмбарго на ввоз продовольствия из
Европы выявлено более 2 тысяч административных правонарушений, возбуждено 30
уголовных дел по фактам незаконного перемещения 25 тысяч тонн санкционных
товаров.
Как рассказал на встрече с президентом Юрий Сенько, днем
ранее на могилевском направлении были задержаны два грузовика. Машины следовали
из Белоруссии в Россию с грузом санкционной продукции – по поддельным
документам. Сопровождал их гражданин России, который значился в
межгосударственном розыске. Он задержан. "Подделывают документы, сами
везут, а потом нам предъявляют претензии", – отреагировал на рассказ
таможенника Александр Лукашенко.
Белорусский лидер уверен, что о проблеме поставок
санкционной продукции через Белоруссию надо сообщать не российским таможенникам
– а информировать "правительство и президента Российской Федерации, чтобы
они там разбирались со своими". По словам Лукашенко, он часто сам говорит
об этом Владимиру Путину.