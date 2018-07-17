ЧМ-2018 подарил миллионам людей по всей планете
незабываемые эмоции, в том числе, и лидерам стран-участниц. Особое внимание в
день закрытия мундиаля к себе привлекли проявления чувств президента Франции
Эммануэля Макрона и его красавицы-коллеги из Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
ЧМ-2018 подарил миллионам людей по всей планете
незабываемые эмоции, в том числе, и лидерам стран-участниц. Особое внимание в
день закрытия мундиаля к себе привлекли проявления чувств президента Франции
Эммануэля Макрона и его красавицы-коллеги из Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
Оба главы государств
приехали на финальный матч Франции и Хорватии в "Лужники" со своими супругами,
но, казалось, не обращали на них внимания. В объятиях 50-летней Колинды
40-летний Макрон забыл про свою 65-летнюю жену Брижит.
Президент Франции без
стеснения обнимался с признанной в Сети одной из самых сексуальных
женщин-политиков Грабар-Китарович. Эмоции переполняли их на протяжении всей игры.
В Сети появилось
множество снимков, где президент Хорватии подпрыгивает на трибунах и
пританцовывает, радуясь успехам своей команды. Не отставал от нее и Эммануэль Макрон.
Он темпераментно жестикулировал, когда его сборная била пенальти.
Однако взаимными объятиями
проявления чувств лидеров двух стран не ограничились. В момент, когда раздался
финальный свисток, Макрон, подойдя к Грабар-Китарович, жарко расцеловал
ее. Колинда при этом не отстранилась.
На церемонии награждения
победителей президент Франции не отходил от хорватской коллеги и продолжал трогать
Колинду. Стоит отметить, что не всем пользователям соцсетей такие бурные
эмоциональные проявления президентов пришлись по душе.
Многие осудили Эммануэля
Макрона за то, что он в этот день совсем забыл о законной супруге, которая все
это время находилась рядом, но держалась достойно, не упрекнув мужа в слишком
активном внимании к другой женщине.