ЧМ-2018 подарил миллионам людей по всей планете незабываемые эмоции, в том числе, и лидерам стран-участниц. Особое внимание в день закрытия мундиаля к себе привлекли проявления чувств президента Франции Эммануэля Макрона и его красавицы-коллеги из Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

ЧМ-2018 подарил миллионам людей по всей планетенезабываемые эмоции, в том числе, и лидерам стран-участниц. Особое внимание вдень закрытия мундиаля к себе привлекли проявления чувств президента ФранцииЭммануэля Макрона и его красавицы-коллеги из Хорватии Колинды Грабар-Китарович.Оба главы государствприехали на финальный матч Франции и Хорватии в "Лужники" со своими супругами,но, казалось, не обращали на них внимания. В объятиях 50-летней Колинды40-летний Макрон забыл про свою 65-летнюю жену Брижит.Президент Франции безстеснения обнимался с признанной в Сети одной из самых сексуальныхженщин-политиков Грабар-Китарович. Эмоции переполняли их на протяжении всей игры.В Сети появилосьмножество снимков, где президент Хорватии подпрыгивает на трибунах ипританцовывает, радуясь успехам своей команды. Не отставал от нее и Эммануэль Макрон.Он темпераментно жестикулировал, когда его сборная била пенальти.Однако взаимными объятиямипроявления чувств лидеров двух стран не ограничились. В момент, когда раздалсяфинальный свисток, Макрон, подойдя к Грабар-Китарович, жарко расцеловалее. Колинда при этом не отстранилась.На церемонии награжденияпобедителей президент Франции не отходил от хорватской коллеги и продолжал трогатьКолинду. Стоит отметить, что не всем пользователям соцсетей такие бурныеэмоциональные проявления президентов пришлись по душе.Многие осудили ЭммануэляМакрона за то, что он в этот день совсем забыл о законной супруге, которая всеэто время находилась рядом, но держалась достойно, не упрекнув мужа в слишкомактивном внимании к другой женщине.