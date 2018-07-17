Подсчитана сумма, которую потратила герцогиня
Сассекская на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри.
Судя по всему, Меган не жалеет денег на одежду и аксессуары.
Подсчитана сумма, которую потратила герцогиня
Сассекская на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри.
Судя по всему, Меган не жалеет денег на одежду и аксессуары.
Наряды Маркл поражают разнообразием. Гардероб Ее Высочества состоит из
лучших моделей от самых известных домов моды.
Выяснилось, что
в статусе супруги принца Меган уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16
нарядах люксовых брендов. Среди них Chanel, Carolina и Herrera Givenchy. Для каждого выхода в свет
жена герцога Сассекского выбирала особый туалет. Причем каждый – эффектнее и
дороже предыдущего.
По данным аналитиков,
общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью, аксессуарами и украшениями составила
около 210 тысяч долларов, сообщает The Sun. В частности, наряды для двухдневной
поездки в Ирландию обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодевалась
по три раза в день.
Отметим, каждое появление Ее Высочества на публике
вызывает массу пересудов. Примечательно, что мнения по поводу вкуса Меган Маркл
– диаметрально противоположны.
Одни считают, что она по праву уже успела завоевать
звание иконы стиля, другие же полагают, что жена принца Гарри никак не может привыкнуть к строгим правилам
церемониала и постоянно нарушает установленный при дворе протокол.