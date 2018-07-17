Подсчитана сумма, которую потратила герцогиня Сассекская на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри. Судя по всему, Меган не жалеет денег на одежду и аксессуары.

Подсчитана сумма, которую потратила герцогиняСассекская на новый гардероб в течение двух месяцев после свадьбы с принцем Гарри.Судя по всему, Меган не жалеет денег на одежду и аксессуары.Наряды Маркл поражают разнообразием. Гардероб Ее Высочества состоит излучших моделей от самых известных домов моды.Выяснилось, чтов статусе супруги принца Меган уже присутствовала на 16 мероприятиях в 16нарядах люксовых брендов. Среди них Chanel, Carolina и Herrera Givenchy. Для каждого выхода в светжена герцога Сассекского выбирала особый туалет. Причем каждый – эффектнее идороже предыдущего.По данным аналитиков,общая стоимость одежды герцогини вместе с обувью, аксессуарами и украшениями составилаоколо 210 тысяч долларов, сообщает The Sun. В частности, наряды для двухдневнойпоездки в Ирландию обошлись в 36 тысяч долларов, поскольку Маркл переодеваласьпо три раза в день.Отметим, каждое появление Ее Высочества на публикевызывает массу пересудов. Примечательно, что мнения по поводу вкуса Меган Маркл– диаметрально противоположны.Одни считают, что она по праву уже успела завоеватьзвание иконы стиля, другие же полагают, что жена принца Гарри никак не может привыкнуть к строгим правиламцеремониала и постоянно нарушает установленный при дворе протокол.