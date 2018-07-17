В середине лета подведены окончательные итоги прошлого финансового года в сфере культуры и спорта. Больше всех в мире заработал американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, который опередил своих коллег из мира спорта и всех других звезд шоу-бизнеса.

В середине лета подведены окончательные итоги прошлого финансового года в сфере культуры и спорта. Больше всех в мире заработал американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, который опередил своих коллег из мира спорта и всех других звезд шоу-бизнеса.Главным источником доходов непобедимого боксера стал гонорар за его бой с бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, принесший Мэйвезеру 275 млн долларов, сообщает издание Forbes. Все другие источники добавили к состоянию Флойда всего 10 млн долларов.На равных соперничать с боксером смог лишь актер Джордж Клуни, который, тем не менее, проиграл: его заработки составили лишь 235 млен долларов. Более никто не смог преодолеть рубеж в 200 "лимонов". Третьей в этом списке стоит американская модель и телеведущая Кайли Дженнер. Она заработала 16,5 млн долларов.Из спортсменов в десятку самых богатых вошли звезды футбола аргентинец Лионель Месси (11 млн долларов и 8-е место) и португалец Криштиану Роналду (108 и 10-е). Проигравший бой Мэфезеру Макгрегор занял 12-е место (99 млн долларов), ведущий баскетболист НБА ЛеБрон Джеймс – 17-е (85,5 млн), первая ракетка мира теннисист Роджер Федерер из Швейцарии – 23-е (77,2 млн), чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1" британец Льюис Хэмилтон – 47-е (51 млн).