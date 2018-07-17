Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, какие категории населения России не затронет повышение пенсионного возраста. По его словам, правительство утвердило исключения в нововведении.

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, какие категории населения России не затронет повышение пенсионного возраста. По его словам, правительство утвердило исключения в нововведении.Так, законопроект об изменении пенсионной системы не коснется мам, которые воспитали пятерых детей, а также пострадавших от радиационного воздействия. "Законопроектом не предполагается увеличивать пенсионный возраст для различных социальных категорий, для мам, которые воспитали пятерых детей, и не предполагается повышение пенсионного возраста для тех, кто пострадал в результате различных радиационных аварий", – заявил Топилин.Однако на этом список исключений не заканчивается. Согласно законопроекту, повышение пенсионного возраста также не коснется граждан, которые работают на вредных и опасных производствах, передает .Напомним, что нововведения предусматривают постепенное повышение возраста выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект предлагается приводить в действие поэтапно с 2019 года.Также стало известно, что повышение пенсионного возраста приведет к тому, что самые "богатые" пенсионеры будут получать 34 тысячи рублей. По словамзамминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, соответствующие расчеты проведены и согласованы с Международной организацией труда.Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных целях пенсионной реформы. По его словам, в ближайшей перспективе жизнь россиян, вышедших на заслуженный отдых, станет гораздо достойнее.