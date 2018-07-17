Два сотрудника петербургской заправочной станции погибли в результате взрыва кислородного баллона. Хлопок был такой силы, что взрывной волной повредило около 10 машин и выбило стекла в соседних домах, а осколки разлетелись на сотни метров. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Два сотрудника петербургской заправочной станции погибли в результате взрыва кислородного баллона. Хлопок был такой силы, что взрывной волной повредило около 10 машин и выбило стекла в соседних домах, а осколки разлетелись на сотни метров. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.Взрыв прогремел в 12:22 во вторник, 17 июля, на территории бывшего трамвайного парка на Литовской улице, где располагается станция наполнения баллонов техническими газами "Автоген". На кадрах видно поднявшийся в небо огненный шар и клубы черного дыма, а также разлетающиеся в разные стороны обломки и детали.По предварительной версии, которую ТАСС озвучил Заместитель начальника городского управления МЧС Игорь Титенок, кислородный баллон взорвался в результате контакта с маслом — об этом свидетельствует характер повреждений. Версию о взрыве баллона с пропаном вследствие высокой температуры воздуха на улице он счел несостоятельной.После взрыва повреждения получили несколько из 450 хранившихся в ангаре 50-литровых баллонов, произошла утечка газа."Как только весь газ выйдет из поврежденных баллонов, начнутся работы по расчистке территории от завалов. До конца дня мы завершим работу. Сейчас угрозы взрыва нет", — сказал Титенок.Жертвами инцидента стали два сотрудника предприятия, от полученных травм они скончались на месте."В момент взрыва ждала свой заказ напротив ангара Сатурна. Взрыв был очень мощный, дрогнули стены. Металлический забор выгнуло", — рассказала Любовь Николаева.Повреждения получили около 10 припаркованных рядом с ангаром машины, само здание лишилось крыши и окон. Стекла оказались выбиты и в расположенных поблизости офисах.