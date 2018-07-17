Столичные власти не планируют урбанизировать территорию Новой Москвы, лежащую за Ватутинками и Троицком.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, территория после Ватутинок должна быть экологической зоной.Впрочем, это перспектива ближайших десяти лет, пояснил заммэра. "В дальнейшем когда-то, может быть, потомки примут решение идти дальше", - предположил он.Также Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро. Власти, по его словам, планируют протянуть в район Щербинка новую ветку метро – сейчас готовится градостроительная документация.С помощью подземки с центром города могут соединить Троицк – метро придет туда после 2023 года, когда завершится строительство Сокольнической линии в Коммунарку. Также готовится продление ветки метро от Рассказовки до Внуково. Перспективными являются иновые ветки метро, которые можно продолжить от Большой кольцевой линии на периферию.