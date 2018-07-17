Столичные власти готовы поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу со всеми желающими. Об этом заявил на Московском урбанфоруме глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Столичные властиготовы поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу со всемижелающими. Об этом заявил на Московском урбанфоруме глава Стройкомплекса МаратХуснуллин.Самым популярнымместом в дни мундиаля был стадион "Лужники". Там прошел матч-открытиеи захватывающий финал, в котором победила сборная Франции. По словам МаратаХуснуллина, инфраструктура,созданная для чемпионата, еще послужит москвичам и привлечет туристов."Этиактивы никто не унесет, они останутся в городе. Стадионы, станции метро иМосковского центрального кольца, 48 гостиниц, которые привлекут туристов. Этоне те вложения, которые пропадут", – сказал заммэра.Он такженапомнил, что в Москве построены 11 детско-юношеских спортивных школ. "Я вдетстве стоял на воротах. Теперь появилось желание вернуться в футбол.Настолько созданная нами инфраструктура на мое мнение повлияла", – отметилХуснуллин.Главастоличного Стройкомплекса добавил, что миллионы людей увидели Москву и многие объявилио том, что хотят приехать в российскую столицу вновь."Главноедостижение города – его дружелюбие, отсутствие серьезных инцидентов,безопасность на улицах. Город и страна проявили себя", – сказалзаместитель градоначальника.Он отметил, что по оценкам наблюдателей,российский чемпионат признан одним из лучших в истории и по организации, и поподготовке спортивных объектов.РуководительСтройкомплекса также сообщил, что Москва готова поделиться опытом с коллегамииз Катара, который примет следующий чемпионат мира. Опытом Москвыинтересовались и китайские специалисты, которые возводят участок Большогокольца метро в Москве.Ранее Марат Хуснуллинсообщил, что Москва представит на Урбанфоруме свое видение мегаполиса будущегои лучшие реализованные проекты. По его словам, столица России может стать источником передовых практик приобсуждении будущего мегаполисов на площадках форума.Власти намереныпредставить проект развития транспортной инфраструктуры с интеграцией различныхвидов транспорта в единую взаимосвязанную систему, в том числе Большую кольцевую линию метро, создание Московских центральныхдиаметров и масштабный дорожно-транспортный проект формированияавтомобильных хорд.Хуснуллин добавил, что сам парк "Зарядье", где проходит масштабнаявстреча, стал примером обустройства общественных пространств и интеграции их вобщегородскую среду.Московский урбанистический форум – крупнейший международныйконгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводитсяежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новоепространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты,представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развитиякрупнейших мегаполисов мира.