Столичные власти
готовы поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу со всеми
желающими. Об этом заявил на Московском урбанфоруме глава Стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
Столичные власти
готовы поделиться опытом проведения чемпионата мира по футболу со всеми
желающими. Об этом заявил на Московском урбанфоруме глава Стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
Самым популярным
местом в дни мундиаля был стадион "Лужники". Там прошел матч-открытие
и захватывающий финал, в котором победила сборная Франции. По словам Марата
Хуснуллина, инфраструктура,
созданная для чемпионата, еще послужит москвичам и привлечет туристов.
"Эти
активы никто не унесет, они останутся в городе. Стадионы, станции метро и
Московского центрального кольца, 48 гостиниц, которые привлекут туристов. Это
не те вложения, которые пропадут", – сказал заммэра.
Он также
напомнил, что в Москве построены 11 детско-юношеских спортивных школ. "Я в
детстве стоял на воротах. Теперь появилось желание вернуться в футбол.
Настолько созданная нами инфраструктура на мое мнение повлияла", – отметил
Хуснуллин.
Глава
столичного Стройкомплекса добавил, что миллионы людей увидели Москву и многие объявили
о том, что хотят приехать в российскую столицу вновь.
"Главное
достижение города – его дружелюбие, отсутствие серьезных инцидентов,
безопасность на улицах. Город и страна проявили себя", – сказал
заместитель градоначальника.
Он отметил, что по оценкам наблюдателей,
российский чемпионат признан одним из лучших в истории и по организации, и по
подготовке спортивных объектов.
Руководитель
Стройкомплекса также сообщил, что Москва готова поделиться опытом с коллегами
из Катара, который примет следующий чемпионат мира. Опытом Москвы
интересовались и китайские специалисты, которые возводят участок Большого
кольца метро в Москве.
Ранее Марат Хуснуллин
сообщил, что Москва представит на Урбанфоруме свое видение мегаполиса будущего
и лучшие реализованные проекты. По его словам, столица России может стать источником передовых практик при
обсуждении будущего мегаполисов на площадках форума.
Власти намерены
представить проект развития транспортной инфраструктуры с интеграцией различных
видов транспорта в единую взаимосвязанную систему, в том числе Большую кольцевую линию метро, создание Московских центральных
диаметров и масштабный дорожно-транспортный проект формирования
автомобильных хорд.
Хуснуллин добавил, что сам парк "Зарядье", где проходит масштабная
встреча, стал примером обустройства общественных пространств и интеграции их в
общегородскую среду.
Московский урбанистический форум – крупнейший международный
конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Он проводится
ежегодно с 2011 года. Тема этого года на форуме – "Мегаполис будущего. Новое
пространство для жизни". В течение недели российские и международные эксперты,
представители власти, урбанисты, социологи и экономисты обсудят модели развития
крупнейших мегаполисов мира.