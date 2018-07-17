Москва представит на Урбанфоруме свое видение мегаполиса будущего и лучшие реализованные проекты. Масштабная встреча архитекторов и экспертов со всего мира открылась в столице, на площадке парка Зарядье.

Москва представит наУрбанфоруме свое видение мегаполиса будущего и лучшие реализованные проекты.Масштабная встреча архитекторов и экспертов со всего мира открылась в столице,на площадке парка "Зарядье".Международный форум станет международнойплощадкой для обсуждения будущего мировых мегаполисов, рассказал главаСтройкомплекса Марат Хуснуллин."Москвапредставит свое видение мегаполиса будущего, основанное как уже на достигнутыхза последние почти восемь лет результатах, так и на тех проектах и программах,которые воплощает сегодня и намерена реализовывать в перспективе. Нам есть чемудивить коллег", – отметил заммэра.По егословам, столица России может стать источником передовых практик при обсуждениибудущего мегаполисов на площадках форума. "Москва по ряду показателейдемонстрирует такую динамику и качество изменений, которые недостижимы длямногих других крупных городов мира", – подчеркнул Хуснуллин.Властистолицы намерены представить проект развития транспортной инфраструктуры синтеграцией различных видов транспорта в единую взаимосвязанную систему, в томчисле Большую кольцевую линию метро, создание Московских центральныхдиаметров и масштабный дорожно-транспортный проект формированияавтомобильных хорд.Главная задача – показать, как развитиетранспортного каркаса влияет на создание мегаполиса будущего.Хуснуллин добавил, что сам парк "Зарядье", где проходит масштабнаявстреча, стал примером обустройства общественных пространств и интеграции их вобщегородскую среду.Для участия в форуме в Москву приехали нескольковедущих мировых экспертов и архитекторов современности: Рем Колхас, экономист БрюсКац, автор теории креативного класса Ричард Флорида, генеральный директор Smart Dubai Аиша Бин Бишр, архитектор Вини Маас, главный государственныйархитектор Нидерландов Флорис Алкемаде.Всего более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейшихмегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, глобальных корпораций .Московскийурбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросамразвития глобальных мегаполисов. Он проводится ежегодно с 2011 года. Тема этогогода на форуме – "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". В течениенедели российские и международные эксперты, представители власти, урбанисты,социологи и экономисты обсудят модели развития крупнейших мегаполисов мира.Выступая на открытииУрбанфорума, мэр Сергей Собянин сказал, что Москва должна стать городом,удобным и комфортным для человека и отметил лучшие столичные проекты последнихлет: благоустройство города, изменения в транспортной и социальнойинфраструктуре, развитие образования и реновацию.