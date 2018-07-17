Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколько
архивных снимков. Звезда вспоминает отца – легендарного артиста Спартака
Васильевича Мишулина.
Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколько
архивных снимков. Звезда вспоминает отца – легендарного артиста Спартака
Васильевича Мишулина.
Сегодня, 17 июля, 13-я годовщина смерти Спартака
Васильевича. Поклонники, друзья и близкие с грустью вспоминают о горячо любимой
звезде советского кино. Горюет по отцу и единственная дочь Мишулина – Карина.
Артистка посвятила отцу пост в Instagram. Она выложила несколько
снимков из семейного фотоальбома. В комментариях Карина призналась, что все еще
не смирилась с потерей. "13 лет...а с каждым днем, с каждой минутой все больнее
от осознания, что физически тебя нет(. Я скучаю( Нет и дня, чтобы я мысленно не
общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей...твою улыбку, твой
добрый прищур, твой запах, помню,как это залезть к тебе на коленки,даже в 25
лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишулина.
"Ты взял меня в роддоме на руки и больше не выпускал из них – отметила дочь звезды – И пусть сейчас многие высмеивают, что мы связаны пуповиной, но я знаю, что до сих пор ее никто не смог разорвать! Да, пап, высмеивают, представляешь?".
Также артистка высказалась по поводу скандала с предполагаемым
единокровным братом Тимуром Еремеевым. "А теперь, пап, в безжалостной передаче,
ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебе
такое, что страшно. И маме и мне(,Но надо их пожалеть они не ведают, что творят.
Они совсем не знали ни тебя ни нашу семью", – отметила дочь Спартака
Васильевича.
Карина добавила, что в современном мире больше нет дружбы,
так как она продается за деньги, искренность считается чем-то ужасным, а стремление
защищать любимого человека, отстаивать его честь и достоинство – понимается как
нечто позорное. "Это мое испытание -продолжила артистка – И я его пройду. Я все
равно докажу правду и обелю твое имя. И твоя любовь мне помогает. Не дает им
меня сломать! Ты научил меня бороться с несправедливостью и ложью".
Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер Тимур
Еремеев заявил, что возможно является внебрачным ребенком знаменитого артиста.
Было проведена экспертиза-ДНК, которая подтвердила его слова. Однако Карина
Мишулина не верит предполагаемому родственнику и результатам исследования.