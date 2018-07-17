Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколько архивных снимков. Звезда вспоминает отца – легендарного артиста Спартака Васильевича Мишулина.

Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколькоархивных снимков. Звезда вспоминает отца – легендарного артиста СпартакаВасильевича Мишулина.Сегодня, 17 июля, 13-я годовщина смерти СпартакаВасильевича. Поклонники, друзья и близкие с грустью вспоминают о горячо любимойзвезде советского кино. Горюет по отцу и единственная дочь Мишулина – Карина.Артистка посвятила отцу пост в Instagram. Она выложила несколькоснимков из семейного фотоальбома. В комментариях Карина призналась, что все ещене смирилась с потерей. "13 лет...а с каждым днем, с каждой минутой все больнееот осознания, что физически тебя нет(. Я скучаю( Нет и дня, чтобы я мысленно необщалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей...твою улыбку, твойдобрый прищур, твой запах, помню,как это залезть к тебе на коленки,даже в 25лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишулина."Ты взял меня в роддоме на руки и больше не выпускал из них – отметила дочь звезды – И пусть сейчас многие высмеивают, что мы связаны пуповиной, но я знаю, что до сих пор ее никто не смог разорвать! Да, пап, высмеивают, представляешь?".Также артистка высказалась по поводу скандала с предполагаемымединокровным братом Тимуром Еремеевым. "А теперь, пап, в безжалостной передаче,ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебетакое, что страшно. И маме и мне(,Но надо их пожалеть они не ведают, что творят.Они совсем не знали ни тебя ни нашу семью", – отметила дочь СпартакаВасильевича.Карина добавила, что в современном мире больше нет дружбы,так как она продается за деньги, искренность считается чем-то ужасным, а стремлениезащищать любимого человека, отстаивать его честь и достоинство – понимается какнечто позорное. "Это мое испытание -продолжила артистка – И я его пройду. Я всеравно докажу правду и обелю твое имя. И твоя любовь мне помогает. Не дает имменя сломать! Ты научил меня бороться с несправедливостью и ложью".Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер ТимурЕремеев заявил, что возможно является внебрачным ребенком знаменитого артиста.Было проведена экспертиза-ДНК, которая подтвердила его слова. Однако КаринаМишулина не верит предполагаемому родственнику и результатам исследования.