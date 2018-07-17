Для движения будут доступны четыре полосы

Для движения будут доступны четыре полосыНа период празднования Дня города в Костроме откроют четыре полосы моста через Волгу, на котором сейчас идет капитальный ремонт.Об этом на совещании в понедельник, 16 июля, сообщил исполняющий обязанности главы администрации Олег Болоховец.Движение откроют только для несколько дней, чтобы туристы и гости смогли беспрепятственно присоединиться к празднику.После на мосту будут снова работать только две полосы для завершения работ по монтажу резинометаллических частей деформационных швов. Напомним, что срок завершения всех работ - 1 ноября.День города в Костроме традиционно отмечают во вторую субботу августа.