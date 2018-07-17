В Челябинской области 17 июля была найдена убитой 29-летняя женщина. Убитая – Ксения Мецгер, которая представляла Челябинск в финале международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia. В родные места она приехала из США и была убита, когда пыталась продать автомобиль.

В Кизильском районе Челябинской области 17 июля была найдена убитой 29-летняя женщина. Как стало известно местным СМИ, убитая – Ксения Мецгер, которая представляла Челябинск в финале международного конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia.Три года назад Ксения вышла замуж, через два года уехала в США, а ее родители остались в Челябинской области.Дочь их регулярно навещала. В свой последний визит в Магнитогорск она поехала показать потенциальному покупателю машину "Шкода Октавия" и пропала. Через сутки ее нашли мертвой. Женщину ударили по голове и спрятали тело в лесополосе, пишет челябинское издание "МК".В региональном управлении СК РФ сообщают, что подозреваемый уже задержан. Им оказался 24-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения в убийстве.На страничке Ксении Мецгер "ВКонтакте" шокированные этим зверским преступлением пользователи оставляют соболезнования родным молодой женщины.