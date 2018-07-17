Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел свою биологическую мать. Молодой мужчина решил расставить все точки над i и понять почему же от него отказались.

Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел своюбиологическую мать. Молодой мужчина решил расставить все точки над i и понятьпочему же от него отказались.За кулисами телепрограммы "На самом деле" Виктория Парфеновасмотрела на экран монитора и не могла поверить своим глазам. Сын знаменитогошоумена как две капли воды похож не нее. Эмоции переполняли женщину, поэтомуона поставила условие редакторам: пока не объявят результаты ДНК-экспертизы онане войдет в студию.Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования. Парфеноваоказалась биологической матерью Зверева–младшего. Ведущий сообщил, что имя, которое дали Сергею при рождении, – Дмитрий.Войдя в студию, Виктория неловко обняла сына и опустилась вкресло напротив. "Почему?" – застенчиво спросил Сергей родительницу."Испугалась, убежала от проблем", – запинаясь говорилаВиктория и прятала глаза. "Тебе восьми месяцев не было, ты родился. Мне было20-21 год. Просто я испугалась. С мужем мы разводились, сходились. Я не знаю,что сказать", – уклончиво объяснялась мать Сергея."Я живу в Иркутске, всегда там жила. Я замужем, у тебя естьдва брата: старший Алексей – ему 27 лет, и младший Максим – ему 22 года. Онженат, есть внучка у меня, у тебя племянница", – рассказывала о себе и своей семье женщина.Однако Сергея не устроил ответ родительницы, он продолжил выяснять правду. Онпредположил, что сотрудники роддома обманули его мать, сказав, что он очень болени вскоре умрет.Женщина отметила, что врачи, наоборот, уверяли, что ее сынродился здоровым, однако она приняла решение бросить мальчика. Виктория призналась,что не хотела ребенка и именно из-за попыток прервать беременность и убитьмалыша еще в утробе, роды начались раньше срока.С мужем на тот момент они вместе не жили, поэтому обинтересном положении мужчина не знал. Да и Виктория не собиралась говорить благоверному о мальчике, так как знала – настоящий отец ребенка не он: как-то она решилаотомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, который и стал биологическим родителем Сергея."Я убежала с роддома в халате и ночнушке, в общественномтранспорте ехала в таком виде. Приехала домой. Мама и бабушка были в шоке. Они принялимое решение. Через три года мне пришло письмо из дома малютки, чтобы я приехалаи написала отказную", – вспоминает Парфенова.Виктория приехала в детский дом. Сотрудники учрежденияпытались образумить женщину и даже познакомили ее с сыном. "Помню только, какего привели в кабинет, показали мне его… Он стоял на меня смотрел. Потом его вывелииз кабинета. Он пошел по коридору, постоянно оборачивался. Эта картинапостоянно у меня в глазах", – вытирая слезы произнесла нерадивая мать. Виктория второй раз отреклась от малыша, она боялась, чтоесли заберет ребенка домой, то это разрушит ее новый брак.В студии появилась мать Парфеновой – Нина Криницына. БабушкаЗверева уверяла студию, что ребенок оказался брошенным не по ее вине. Она рассказывала,как долгие годы оплакивала внука и не подозревала, что он выжил.Виктория опровергла слова матери, она никогда не говорилаНине Семеновне, что малыш умер. Да и три года спустя, когда Вика подписывалаотказ от ребенка, Криницына стояла рядом. Состоятельная и успешная бабушка внуказабрать также не решилась.На съемочной площадке появился старший сын Парфеновой –Алексей. Он рассказал, что узнал о существовании среднего брата только три годаназад. Все это время он пытался найти родственника.Прослушав исповедь объявившихся родственников, Сергей Зверевсообщил присутствующим, что теперь ему необходимо немного подумать. "В глазах уменя радость и внутри тоже. Но я пока не готов переварить это все. Я обязательноу вас после программы возьму все телефоны, но пока я уйду в себя", – сообщилприемный сын шоумена.