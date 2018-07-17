Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел свою
биологическую мать. Молодой мужчина решил расставить все точки над i и понять
почему же от него отказались.
Сын шоумена Сергея Зверева – Сергей нашел свою
биологическую мать. Молодой мужчина решил расставить все точки над i и понять
почему же от него отказались.
За кулисами телепрограммы "На самом деле" Виктория Парфенова
смотрела на экран монитора и не могла поверить своим глазам. Сын знаменитого
шоумена как две капли воды похож не нее. Эмоции переполняли женщину, поэтому
она поставила условие редакторам: пока не объявят результаты ДНК-экспертизы она
не войдет в студию.
Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования. Парфенова
оказалась биологической матерью Зверева–младшего. Ведущий сообщил, что имя, которое дали Сергею при рождении, – Дмитрий.
Войдя в студию, Виктория неловко обняла сына и опустилась в
кресло напротив. "Почему?" – застенчиво спросил Сергей родительницу.
"Испугалась, убежала от проблем", – запинаясь говорила
Виктория и прятала глаза. "Тебе восьми месяцев не было, ты родился. Мне было
20-21 год. Просто я испугалась. С мужем мы разводились, сходились. Я не знаю,
что сказать", – уклончиво объяснялась мать Сергея.
"Я живу в Иркутске, всегда там жила. Я замужем, у тебя есть
два брата: старший Алексей – ему 27 лет, и младший Максим – ему 22 года. Он
женат, есть внучка у меня, у тебя племянница", – рассказывала о себе и своей семье женщина.
Однако Сергея не устроил ответ родительницы, он продолжил выяснять правду. Он
предположил, что сотрудники роддома обманули его мать, сказав, что он очень болен
и вскоре умрет.
Женщина отметила, что врачи, наоборот, уверяли, что ее сын
родился здоровым, однако она приняла решение бросить мальчика. Виктория призналась,
что не хотела ребенка и именно из-за попыток прервать беременность и убить
малыша еще в утробе, роды начались раньше срока.
С мужем на тот момент они вместе не жили, поэтому об
интересном положении мужчина не знал. Да и Виктория не собиралась говорить благоверному о мальчике, так как знала – настоящий отец ребенка не он: как-то она решила
отомстить любовнице мужа, соблазнив ее супруга, который и стал биологическим родителем Сергея.
"Я убежала с роддома в халате и ночнушке, в общественном
транспорте ехала в таком виде. Приехала домой. Мама и бабушка были в шоке. Они приняли
мое решение. Через три года мне пришло письмо из дома малютки, чтобы я приехала
и написала отказную", – вспоминает Парфенова.
Виктория приехала в детский дом. Сотрудники учреждения
пытались образумить женщину и даже познакомили ее с сыном. "Помню только, как
его привели в кабинет, показали мне его… Он стоял на меня смотрел. Потом его вывели
из кабинета. Он пошел по коридору, постоянно оборачивался. Эта картина
постоянно у меня в глазах", – вытирая слезы произнесла нерадивая мать. Виктория второй раз отреклась от малыша, она боялась, что
если заберет ребенка домой, то это разрушит ее новый брак.
В студии появилась мать Парфеновой – Нина Криницына. Бабушка
Зверева уверяла студию, что ребенок оказался брошенным не по ее вине. Она рассказывала,
как долгие годы оплакивала внука и не подозревала, что он выжил.
Виктория опровергла слова матери, она никогда не говорила
Нине Семеновне, что малыш умер. Да и три года спустя, когда Вика подписывала
отказ от ребенка, Криницына стояла рядом. Состоятельная и успешная бабушка внука
забрать также не решилась.
На съемочной площадке появился старший сын Парфеновой –
Алексей. Он рассказал, что узнал о существовании среднего брата только три года
назад. Все это время он пытался найти родственника.
Прослушав исповедь объявившихся родственников, Сергей Зверев
сообщил присутствующим, что теперь ему необходимо немного подумать. "В глазах у
меня радость и внутри тоже. Но я пока не готов переварить это все. Я обязательно
у вас после программы возьму все телефоны, но пока я уйду в себя", – сообщил
приемный сын шоумена.