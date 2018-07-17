Неделю назад Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь. А сейчас модель без стеснения демонстрирует свою далекую от идеальной фигуру.

Неделю назад Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь. А сейчас модель без стеснения демонстрирует свою далекую от идеальной фигуру.Анастасия Костенко не относится к суеверным людям. Едва оформив отношения с футболистом Дмитрием Тарасовым, модель стала демонстрировать округлившийся живот, с завидным постоянством публикуя снимки из трогательной фотосессии с супругом, затем, только родив, выложила кадр с новорожденной дочкой.Недавно новоиспеченную мать с малышкой выписали из роддома. И Анастасия не стала дожидаться, когда к ней вернутся былые модельные параметры. Костенко не постеснялась и поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram фото, на котором запечатлена с крошкой и в наряде, обнажающим живот."Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную – не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред)", – написала счастливая Костенко, которую, по всей видимости, совершенно не смущают несовершенства фигуры.Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок. "Смело", "молодец! Не постеснялась показаться не красавицей", "Стройняшка😁😁", "если бы это было к тому, что доченьке 6 дней, то и выставляли бы доченьку, а не голый живот. Поэтому Вас столько людей и не любит, что чувствуют фальш во всем, что говорите и делаете", "Божечки!!! Лапульки!!! Красавицы!!! ❤️", "Как быстро пришла в форму👍, возраст одно слово!" – прокомментировали пользователи Сети.Напомним, 10 июля футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". Ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей.