Собирают экспонаты для спортивного музея. В ледовом комплексе Владимир, который к новому учебному году откроется в нашем городе, будет музейная экспозиция. Она расскажет об истории зимних видов спорта и выдающихся спортсменах, прославивших 33-й регион. Какие экспонаты уже есть в копилке музея и как владимирцы могут поучаствовать в его создании - узнала Маргарита Махрова.

Собирают экспонаты для спортивного музея. В ледовом комплексе "Владимир", который к новому учебному году откроется в нашем городе, будет музейная экспозиция. Она расскажет об истории зимних видов спорта и выдающихся спортсменах, прославивших 33-й регион. Какие экспонаты уже есть в копилке музея и как владимирцы могут поучаствовать в его создании - узнала Маргарита Махрова.Алексей Метёлкин, директор ледового комплекса "Владимир": "Один из таких самых важных и ярких экспонатов - лыжи нашего прославленного спортсмена Алексея Алексеевича Прокуророва. В частности, вот эти вот лыжи до недавнего времени находились в школе 32 общеобразовательной на базе которой располагается школа лыжных гонок имени Прокуророва".От лыж спортивной легенды - Алексея Прокуророва до старинных коньков - лезвий и хоккейной экипировки, которую спортсмены использовали на соревнованиях много лет назад. Это - лишь небольшая часть экспонатов будущего Музея зимних видов спорта. Он расскажет об истории разных "снежных" дисциплин на территории владимирской области и выдающихся спортсменах нашего края. Среди них абсолютный чемпион Советского Союза по конькобежному спорту Дмитрий Сакуненко, олимпийские чемпионы по биатлону - Павел Ростовцев и Анфиса Резцова. Экспонаты для музея собирают всем миром. Организаторам помогают общественники, представители федераций зимних видов спорта области. Интересные экспонаты уже передали из Гусь-Хрустального, Судогодского, Муромского и Александровского районов. Кстати, музей будет бесплатным и расположится в новом ледовом комплексе "Владимир".Алексей Метёлкин, директор ледового комплекса "Владимир": "Согласно проекту нашего ледового комплекса для данной экспозиции у нас будет предусмотрено специальное помещение, которое будет площадью 60 на 4 квадратных метра, то есть, это помещение общей площадью около 240 квадратных метров, где органично расположатся все атрибуты, все трофеи. Жители нашего города не останутся в стороне, они смогут принять самое активное участие в жизни нашего музея".Организаторы музея будут рады любым экспонатам и от любителей спорта. Если вы хотите поучаствовать в создании музея, позвоните по телефону: 32-70-67 Управление по физкультуре и спорту г. Владимира. Передать в музей можно старые газетные вырезки, посвящённые выступлениям и победами наших спортсменов, старинную спортивную форму, атрибутику соревнований, фотографии разных лет со спортивных событий. Ледовый комплекс "Владимир" должен открыться уже к новому учебному году. Его возводят на средства из бюджетов разных уровней, всего на строительство ушло более 400 миллионов рублей. Заниматься в комплексе бесплатно будут юные хоккеисты и фигуристы, раньше спортсменам приходилось арендовать лёд. Там же будут проводить и спортивные соревнования. Строительные работы уже вышли на финишную прямую.Роман Караваев, представитель подрядчика: "Мы всё строим, в том числе и спортивные объекты. Да, нам нравится, сами спортсмены, поэтому это - по душе! Работы идут по плану, всё в графике, сейчас завершающий этап. Заканчиваем благоустройство, заканчиваем внутренние отделочные работы, занимаемся поставкой оборудования. Всё идёт к финишу".По замыслу организаторов, Музей зимних видов спорта в ледовом комплексе не только сохранит спортивную историю области, но и вдохновит юных и взрослых спортсменов на новые достижения.