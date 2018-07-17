Костромская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по уровню информатизации в сфере здравоохранения. Рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом (ОНФ). В основу ..

Костромская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по уровню информатизации в сфере здравоохранения. Рейтинг был составлен Общероссийским народным фронтом (ОНФ).В основу рейтинга легли данные министерства здравоохранения России о ведении электронных медицинских карт, компьютеризации рабочих мест в больницах и другие. Костромская области оказалась среди 15 субъектов, которые достигли самых высоких показателей.Как сообщили в региональном медицинском информационно-аналитическом центре, все областные учреждения здравоохранения сегодня включены в единую систему. Компьютеризированные рабочие места организованы не только для терапевтов, но и для узкоспециализированных врачей. Все это позволяет сократить время, которое пациент проводит в регистратуре и на приеме у специалиста.