Бренд уже был представлен двумя отелями: Sun Aqua Pasikudah на северо-восточном побережье Шри-Ланки и вновь открывшимся в 2015 году после масштабной реконструкции, The Sun Aqua Vilu Reef на Мальдивах. Третья жемчужина, украсившая корону Sun Aqua – это изысканный Sun Aqua Iru Veli, который начнет принимать гостей с первых чисел ноября 2018 года. Однако бронирования открываются уже в ближайшую неделю.

Бренд уже был представлен двумя отелями: Sun AquaPasikudah на северо-восточном побережье Шри-Ланки и вновь открывшимся в 2015 году после масштабной реконструкции, The SunAqua Vilu Reef на Мальдивах. Третья жемчужина, украсившая корону Sun Aqua – это изысканный Sun Aqua Iru Veli, который начнет принимать гостей с первых чисел ноября 2018 года. Однако бронирования открываются уже в ближайшую неделю.Роскошный курорт премиум-класса расположен на некогдадиком атолле Aluvifushi, находящемся в частной собственности. Гостиничныйкомплекс состоит из 125 вилл и апартаментов, все они с приватными бассейнами и видомна Индийский океан. И расположены так, чтобы даже при полной загрузке комплексасоздать иллюзию максимального уединения. Для этого даже общественные зоны иперсонал в Sun Aqua Iru Veli разместили на отдельном острове.Совершенно новая концепция в сочетании с большим опытом иМальдивским гостеприимством учитывает все особенности и запросы будущихискушенных гостей отеля отель Sun Aqua Iru Veli имеет все шансы статьфлагманским отелем бренда Sun Aqua.В интерьерах просторных комнат скомбинированы современныйи аутентичный мальдивский стиль. Гостей ждут шесть ресторанов и баров, гдепредставлен широкий выбор меню международной кухни, а также местной мальдивской, из блюд которой особенно интересна местная кухня на гриле.В комплексе предусмотрены панорамный бассейн,круглосуточный фитнес-центр, а для детей – Kids Club. Взрослые тоже найдут себеразвлечения по вкусу – широкий выбор экскурсий, катание на гидроциклах,снорклинг, дайвинг, виндсерфинг, рыбалка и многое другое. Роскошный спа-центрразместился "на воде" – в домиках на сваях– это шесть павильонов для процедур изона гидротерапии.Курорт предложит гостям систему "все включено", гостямбудут доступны без ограничений не только еда и напитки – кстати, мини-барыпополняются дважды в сутки, но и ряд дополнительных услуг. Например, раз в деньлюбители отдыха в восточном стиле смогут заказать бесплатно кальян в ShishaLounge. Любому гостю предоставляется бонус в размере $100 в спа-центре – причемкаждый день: то есть, услуги на эту сумму предоставляются бесплатно,оплачивается лишь то, что ее превышает. При определенных условиях тура есть иопция бесплатных экскурсий и досуговых программ. Это может быть 15-минутноекатание на водном скутере, полчаса виндсерфинга, плаванье с дельфинами или,например, романтический ужин на пляже или в любом другом месте острова повыбору туриста.Как сообщила директор по продажам cети Sun Aqua СоникаАдлакха, в штате Sun Aqua Iru Veli позаботились о наличии русскоговорящихспециалистов, чтобы наши соотечественники чувствовали себя комфортно.