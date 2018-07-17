Бренд уже был представлен двумя отелями: Sun Aqua
Pasikudah на северо-восточном побережье Шри-Ланки и вновь открывшимся в 2015 году после масштабной реконструкции, The Sun
Aqua Vilu Reef на Мальдивах. Третья жемчужина, украсившая корону Sun Aqua – это изысканный Sun Aqua Iru Veli, который начнет принимать гостей с первых чисел ноября 2018 года. Однако бронирования открываются уже в ближайшую неделю.
Бренд уже был представлен двумя отелями: Sun Aqua
Pasikudah на северо-восточном побережье Шри-Ланки и вновь открывшимся в 2015 году после масштабной реконструкции, The Sun
Aqua Vilu Reef на Мальдивах. Третья жемчужина, украсившая корону Sun Aqua – это изысканный Sun Aqua Iru Veli, который начнет принимать гостей с первых чисел ноября 2018 года. Однако бронирования открываются уже в ближайшую неделю.
Роскошный курорт премиум-класса расположен на некогда
диком атолле Aluvifushi, находящемся в частной собственности. Гостиничный
комплекс состоит из 125 вилл и апартаментов, все они с приватными бассейнами и видом
на Индийский океан. И расположены так, чтобы даже при полной загрузке комплекса
создать иллюзию максимального уединения. Для этого даже общественные зоны и
персонал в Sun Aqua Iru Veli разместили на отдельном острове.
Совершенно новая концепция в сочетании с большим опытом и
Мальдивским гостеприимством учитывает все особенности и запросы будущих
искушенных гостей отеля отель Sun Aqua Iru Veli имеет все шансы стать
флагманским отелем бренда Sun Aqua.
В интерьерах просторных комнат скомбинированы современный
и аутентичный мальдивский стиль. Гостей ждут шесть ресторанов и баров, где
представлен широкий выбор меню международной кухни, а также местной мальдивской, из блюд которой особенно интересна местная кухня на гриле.
В комплексе предусмотрены панорамный бассейн,
круглосуточный фитнес-центр, а для детей – Kids Club. Взрослые тоже найдут себе
развлечения по вкусу – широкий выбор экскурсий, катание на гидроциклах,
снорклинг, дайвинг, виндсерфинг, рыбалка и многое другое. Роскошный спа-центр
разместился "на воде" – в домиках на сваях– это шесть павильонов для процедур и
зона гидротерапии.
Курорт предложит гостям систему "все включено", гостям
будут доступны без ограничений не только еда и напитки – кстати, мини-бары
пополняются дважды в сутки, но и ряд дополнительных услуг. Например, раз в день
любители отдыха в восточном стиле смогут заказать бесплатно кальян в Shisha
Lounge. Любому гостю предоставляется бонус в размере $100 в спа-центре – причем
каждый день: то есть, услуги на эту сумму предоставляются бесплатно,
оплачивается лишь то, что ее превышает. При определенных условиях тура есть и
опция бесплатных экскурсий и досуговых программ. Это может быть 15-минутное
катание на водном скутере, полчаса виндсерфинга, плаванье с дельфинами или,
например, романтический ужин на пляже или в любом другом месте острова по
выбору туриста.
Как сообщила директор по продажам cети Sun Aqua Соника
Адлакха, в штате Sun Aqua Iru Veli позаботились о наличии русскоговорящих
специалистов, чтобы наши соотечественники чувствовали себя комфортно.