Организацией отравления занимались шесть человек. Среди них, по всей видимости, была женщина.
Организацией отравления занимались шесть человек. Среди них, по всей видимости, была женщина.
К покушению
на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля причастна женщина, работающая в
российской разведке, утверждает издание Daily Mail. Такой вывод сделал источник в британских
спецслужбах. Подобного мнения придерживается и брат пострадавшего от токсина мужчины,
который с приятелем отравился в Эймсбери 30 июня. Как выяснилось, причиной
недуга британцев стало вещество "Новичок".
"Вполне
логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль", -
заявил изданию источник в разведывательных службах. Это предположение подтверждает
тот факт, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-под
духов.
Таким же
образом были отравлены недавно двое мужчин. Брат одного из них рассказал, что
они нашли в парке флакон либо от духов, либо от лосьона после бритья, после его
решили попробовать содержимое на себе.
Однако, как
установила ранее полиция, в случае с отравлением Скрипалей яд был нанесен на
ручку двери в их доме. По данным местных СМИ, в покушении были задействованы действующие
или бывшие агенты ГРУ.
Напомним,
что бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте
этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон
заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства под
названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество.