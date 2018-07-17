Организацией отравления занимались шесть человек. Среди них, по всей видимости, была женщина.

Организацией отравления занимались шесть человек. Среди них, по всей видимости, была женщина.К покушениюна бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля причастна женщина, работающая вроссийской разведке, утверждает издание Daily Mail. Такой вывод сделал источник в британскихспецслужбах. Подобного мнения придерживается и брат пострадавшего от токсина мужчины,который с приятелем отравился в Эймсбери 30 июня. Как выяснилось, причинойнедуга британцев стало вещество "Новичок"."Вполнелогично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль", -заявил изданию источник в разведывательных службах. Это предположение подтверждаеттот факт, что нервно-паралитическое вещество находилось во флаконе из-поддухов.Таким жеобразом были отравлены недавно двое мужчин. Брат одного из них рассказал, чтоони нашли в парке флакон либо от духов, либо от лосьона после бритья, после егорешили попробовать содержимое на себе.Однако, какустановила ранее полиция, в случае с отравлением Скрипалей яд был нанесен наручку двери в их доме. По данным местных СМИ, в покушении были задействованы действующиеили бывшие агенты ГРУ.Напомним,что бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в мартеэтого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондонзаявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского производства подназванием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как боевое вещество.