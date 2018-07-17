Специалист рассказал о пагубном влиянии избыточного веса на сознание человека. Выяснилось, что ожирение способствует развитию психологических расстройств.

Специалист рассказал о пагубном влиянии избыточного веса на сознание человека. Выяснилось, что ожирение способствует развитию психологических расстройств.Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова заявила, что развитие ожирения сопровождает множество психологических аспектов. Дело в том, что когда люди стесняются своего тела, они пытаются его "наказать" и "не слушать". "Это ухудшает ситуацию", – заверила эксперт.Кроме того, специалист назвала одну из распространенных причин ожирения. По мнению Коршуновой, употреблять в пищу продукты с избыточным количеством углеводов человека, зачастую, заставляют стрессовые ситуации, передает НСН."Заесть стресс-это импульсивный поступок, чтобы избавиться от тревоги, плохого настроения, получить наслаждение",– уверена эксперт. Она добавила, что при этом большинство людей прекрасно осознают, что наносят своему организму вред. "Информации про здоровое питание много, большинство населения в курсе этих вещей", – резюмировала Коршунова.Ранее сообщалось, что распространяющееся ожирение среди россиян происходит из-за того, что люди перестают есть натуральные и цельные продукты. Врачи-диетологи отметили, что в связи с ускорением ритма жизни люди начинают потреблять огромное количество быстро приготовляемой еды, качество которой оставляет желать лучшего.