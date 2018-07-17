Есть четыре базовых эмоциональных состояния, которые зашиты в нас от рождения: злость, страх, печаль и радость. Заметьте, в нас зашито неприятных переживаний больше, чем приятных. Все остальные переживания, такие как ревность, зависть, стыд, вина, скука – мы учимся переживать, становясь постепенно старше и социализируясь. И, тем не менее, если мы с вами попробуем составить список переживаний человека, то в этом списке эмоций со знаком минус будет гораздо больше, чем со знаком плюс.

Есть четыре базовых эмоциональныхсостояния, которые "зашиты" в нас от рождения: злость, страх, печаль и радость.Заметьте, в нас "зашито" неприятных переживаний больше, чем приятных. Всеостальные переживания, такие как ревность, зависть, стыд, вина, скука – мыучимся переживать, становясь постепенно старше и социализируясь. И, тем неменее, если мы с вами попробуем составить список переживаний человека, то вэтом списке эмоций со знаком "минус" будет гораздо больше, чем со знаком"плюс".Но зачем нам именно такая "прошивка"?Почему бы не "зашить" в человека только приятные эмоции, зачем нам неприятные?И почему их больше? На эти вопросы Dni.Ruотвечаетпсихотерапевт Татьяна Москвитина.Дело в том, что в действительностинеприятные переживания имеют для выживания человека гораздо более важноезначение, чем приятные. Именно поэтому мы склонны замечать во внешнем мире, даи в себе тоже, что-то, что нас настораживает. Вот представьте себе, к примеру,такую ситуацию: древний человек научился разводить кроликов, потому что это емуочень пригодится для пропитания, и в его хозяйстве уже полсотни кроликов. Глядяна такое богатство, он, наверное, радовался. Но вот совсем недалеко послышалсярев древнего медведя – и тут же все внимание древнего человека обратилось туда.И тут уже не до радости: страх вышел на первое место. Как же так? Кроликов ведьпятьдесят, а медведь один! Радость должна преобладать! Ан нет! Потому что вданном случае именно страх придаст силы древнему человеку, чтобы спастись.Любая неудовлетворенная потребностьчеловека сопровождается таким чувством, как злость. Если ребенку не даватьигрушку, он будет злиться. Если взрослому человеку не выдавать зарплату, он тожебудет испытывать злость. Если вы не выспались, вы будете недовольны. Если выголодны, вы злее, чем если вы сыты. Злость, помимо этого, помогает нам охранятьсвои границы, как физические, так и психологические. В случае с древнимчеловеком именно злость (от страха, из-за нарушенной безопасности) заставитчеловека схватить оружие и защищать свою территорию.И грусть – такое же необходимоечувство, как и предыдущие. Потому что именно грусть от утраты чего-то ценного,друга или родственника, позволяет нам сопереживать и понимать, насколько мыблизки к этому человеку. Именно это минорное чувство показывает нам глубинунашей связи друг с другом. Ведь если мы не грустим по кому-то, значит, он длянас не ценен. А поскольку людям для выживания очень важно было вести племеннойобраз жизни, им необходимо было выстраивать взаимоотношения таким образом,чтобы связи были глубокими, иначе даже внутри племени можно поубивать другдруга.Вернемся к радости. Радость – это,скорее, бонус для человека. Радость видна только на фоне неприятных эмоций. Этотак же, как день и ночь, – одно без другого невозможно. Древние люди долгогнались за оленем, естественно, устали, голодные, обозленные, – и наконец оленьповержен. Конечно, это радость. Пять лет учиться в институте, корпеть надучебниками, писать контрольные и курсовые – трудиться и переживать то тревогу,то злость, то разочарование – и в конце получить диплом – это ведь тожерадость! Получить премию – радость, а целый месяц переработок, сверхурочных –это усталость, злость, обида, может быть.Конечно, хочется все время пребыватьв радости. Тем более что и вся современная культура кричит об этом: "Жить нужнов кайф!", "Получай удовольствие от жизни!", "Наслаждайся каждым мгновением!" Нодавайте задумаемся: а так ли это естественно для человека – все времярадоваться? Скорее, нет. Более того, людей, которым все нипочем, которыепостоянно радуются и подхихикивают, мы в конце концов начинаем считать"странненькими". На самом деле, очень важен баланс. И так же, как день сменяетночь, радость должна сменять неприятные переживания.Все проблемы начинаются тогда, когдачеловек "зависает" в каком-то одном состоянии: если в неприятных эмоциях – этоможет привести к депрессии, если в приятных – к мании. Поэтому уметь радоваться– это, безусловно, необходимо. Но не стоит и осуждать тех, кто не можетразделить с вами вашу радость в данный момент в силу каких-то своих жизненныхобстоятельств. Это не значит, что вы должны перестать испытывать радость, но иотноситься уважительно к чувствам и переживаниям другого человека тоженеобходимо. Также не стоит и "залипать" на негативных переживаниях, превращаясьв зануду, "жертву обстоятельств" или брюзгу. В этом случае полезно помнить,что, кроме лягушек, существуют еще и бабочки, и мир достаточно хорош, чтобы в немжить.Как психолог могу сказать:испытывайте всю гамму переживаний! Именно это делает жизнь интересной ибогатой!