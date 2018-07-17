Продолжают расследование гибели ребёнка. Напомним, трагедия случилась днём 26 июня в коттеджном посёлке Ладога. Многодетная мама гуляла со своим одиннадцатимесячным сыном на придомовой территории и в какой-то момент зашла в дом, оставив спящего малыша без присмотра. Ребёнок проснулся, выбрался из летней прогулочной коляски и выполз на дорогу. В это время по проезжей части посёлка двигался микроавтобус Шевроле Экспресс под управлением 40-летней женщины.

Продолжают расследование гибели ребёнка. Напомним, трагедия случилась днём 26 июня в коттеджном посёлке "Ладога". Многодетная мама гуляла со своим одиннадцатимесячным сыном на придомовой территории и в какой-то момент зашла в дом, оставив спящего малыша без присмотра. Ребёнок проснулся, выбрался из летней прогулочной коляски и выполз на дорогу. В это время по проезжей части посёлка двигался микроавтобус "Шевроле Экспресс" под управлением 40-летней женщины. За рулем была жена известного во Владимире опального бизнесмена Александра Филиппова. По версии следствия, при повороте направо Ольга Филиппова не убедилась в безопасности манёвра и наехала на малыша. От полученных травм он скончался. Подозреваемая утверждает, что не заметила ребёнка на дороге, но один из следственных экспериментов это опроверг.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Мы провели очень тщательно следственный эксперимент, 29 июня. Причём с 3 позиций, то есть всё это делалось в условиях приближенных к тем обстоятельствам случившегося и мы достоверно утверждаем, что ребёнок находился в зоне видимости водителя и водитель должна была видеть ребёнка и должна была принять меры, чтобы предотвратить наступление трагических последствий. К сожалению, Филиппова не поясняет, куда она отвлеклась".Следствие продолжается. Параллельно расследуется и уголовное дело в отношении мамы ребёнка, которая фактически оставила малыша в условиях опасности. Ольгу Филиппову обязали являться к следователю по первому требованию и принимать участие в следственных мероприятиях. Известно также, что она попыталась сгладить вину перед семьёй погибшего ребёнка с помощью крупной материальной компенсации, однако, на расследование дела и доведение его до суда это не повлияет.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Удалось уже сформулировать определённые выводы, которые должны подкрепиться проводимыми сейчас 6 судебными экспертизами различными. После чего будет решаться вопрос о предъявлении Ольге Филипповой, которую мы подозреваем в совершении преступления и гибели малыша, обвинение будет подготовлено по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, а именно: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель человека".